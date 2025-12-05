Рубио подверг резкой критике решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть Маска
Рубио подверг резкой критике решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть Маска

Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио подверг резкой критике решение Европейской комиссии оштрафовать платформу X из-за недостаточного противодействия вредному контенту.

Главные тезисы

  • Марко Рубио выразил критику в адрес Европейской комиссии за штраф соцсети Маска, считая это атакой на американские технологические платформы и свободу слова.
  • Еврокомиссия оштрафовала платформу за несоблюдение правил онлайн-контента, вызвав негативную реакцию у властей США.
  • Штраф в размере 120 млн евро был назначен за различные нарушения, включая обманчивый дизайн логотипа, отсутствие прозрачности в рекламном репозитории и ограничения доступа к данным для исследователей.

Рубио набросился на Еврокомиссию из-за штрафа для соцсети Маска

Рубио резко отреагировал на штраф Еврокомиссии, назвав его "нападением иностранных правительств на все американские технологические платформы и американский народ".

Дни цензуры американцев в Интернете прошли.

Регуляторные органы ЕС оштрафовали Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС по онлайн-контенту.

Нарушения включают обманчивый дизайн синей галочки, отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

Комментируя сообщение о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что "ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора".

