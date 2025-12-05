Рубио подверг резкой критике решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть Маска

Государственный секретарь США Марко Рубио подверг резкой критике решение Европейской комиссии оштрафовать платформу X из-за недостаточного противодействия вредному контенту.
Рубио набросился на Еврокомиссию из-за штрафа для соцсети Маска
Рубио резко отреагировал на штраф Еврокомиссии, назвав его "нападением иностранных правительств на все американские технологические платформы и американский народ".
The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025
The days of censoring Americans online are over.
Регуляторные органы ЕС оштрафовали Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС по онлайн-контенту.
Нарушения включают обманчивый дизайн синей галочки, отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.
Комментируя сообщение о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что "ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора".
