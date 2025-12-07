"Лети на Марс". У Польщі жорстко відповіли Ілону Маску

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський порадив полетіти на Марс американському мільярдеру Ілону Маску. Це сталося після того, як останній закликав "ліквідувати" Європейський союз.
Головні тези:
- Глава МЗС Польщі вирішив поставити Маска на місце після її цинічних заяв.
- Він також звернув увагу на те, що позицію мільярдера підтримує влада РФ.
Сікорський дав відсіч Маску
6 грудня у своєму дописі в Х Ілон Маск цинічно поцікавився: "Скільки часу залишилося до зникнення ЄС?".
Ба більше, до свого запитання він додав однозначний підпис: "Ліквідувати ЄС".
Очільник Міністерства закордонних справ Польщі вирішив не приховувати свого обурення та публічно звернувся до американського мільярдера з чітким та жорстким закликом.
Ба більше, вказано, що окремому дописі шеф польської дипломатії звернув увагу, що заклик Маска "ліквідувати" ЄС підтримав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.
Як уже згадувалося раніше, регуляторні органи ЄС 5 грудня оштрафували соцмережу Х Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення правил Євросоюзу щодо онлайн-контенту.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-