"Лети на Марс". У Польщі жорстко відповіли Ілону Маску
Джерело:  online.ua

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський порадив полетіти на Марс американському мільярдеру Ілону Маску. Це сталося після того, як останній закликав "ліквідувати" Європейський союз.

Головні тези:

  • Глава МЗС Польщі вирішив поставити Маска на місце після її цинічних заяв.
  • Він також звернув увагу на те, що позицію мільярдера підтримує влада РФ.

6 грудня у своєму дописі в Х Ілон Маск цинічно поцікавився: "Скільки часу залишилося до зникнення ЄС?".

Ба більше, до свого запитання він додав однозначний підпис: "Ліквідувати ЄС".

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі вирішив не приховувати свого обурення та публічно звернувся до американського мільярдера з чітким та жорстким закликом.

Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Ба більше, вказано, що окремому дописі шеф польської дипломатії звернув увагу, що заклик Маска "ліквідувати" ЄС підтримав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

Якщо хтось ще мав сумніви, кому служить вся ця антиєвропейська балаканина про суверенітет. Тим, хто хоче заробляти на поширенні ненависті, і тим, хто хоче підкорити Європу, — наголосив Сікорський.

Як уже згадувалося раніше, регуляторні органи ЄС 5 грудня оштрафували соцмережу Х Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення правил Євросоюзу щодо онлайн-контенту.

