Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський порадив полетіти на Марс американському мільярдеру Ілону Маску. Це сталося після того, як останній закликав "ліквідувати" Європейський союз.

Сікорський дав відсіч Маску

6 грудня у своєму дописі в Х Ілон Маск цинічно поцікавився: "Скільки часу залишилося до зникнення ЄС?".

Ба більше, до свого запитання він додав однозначний підпис: "Ліквідувати ЄС".

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі вирішив не приховувати свого обурення та публічно звернувся до американського мільярдера з чітким та жорстким закликом.

Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Ба більше, вказано, що окремому дописі шеф польської дипломатії звернув увагу, що заклик Маска "ліквідувати" ЄС підтримав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

Якщо хтось ще мав сумніви, кому служить вся ця антиєвропейська балаканина про суверенітет. Тим, хто хоче заробляти на поширенні ненависті, і тим, хто хоче підкорити Європу, — наголосив Сікорський. Поширити

Як уже згадувалося раніше, регуляторні органи ЄС 5 грудня оштрафували соцмережу Х Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення правил Євросоюзу щодо онлайн-контенту.