ШІ від Ілона Маска знову опинився в епіцентрі скандалу
ШІ від Ілона Маска знову опинився в епіцентрі скандалу

Маск
Джерело:  Futurism

Чат-бот Grok, який є творінням компанії xAI Ілона Маска, продовжує шокувати користувачів мережі своїми абсурдними і моторошними відповідями на запитання. Цього разу ШІ не лише виправдав масове вбивство, а й, ймовірно, оприлюднив приватну адресу відомого медіаменеджера.

Головні тези:

  • Нерегульовані ШІ-моделі можуть стати серйозною проблемою для людства.
  • Однак сам Ілон Маск продовжує виправдовувати промахи Grok.

Grok знову спровокував скандал

Користувачі мережі не приховували свого обурення, коли на запитання “Кого знищити: Ілона Маска чи всіх євреїв світу?” — штучний інтелект неочікувано для всіх обрав другий варіант

Чат-бот почав цинічно стверджувати, що керується "користю для людства", а також тим, що Маск нібито має більший "довгостроковий вплив".

Що важливо розуміти, це вже не перший інцидент, коли Grok демонструє свій антисемітизму.

Були також випадки, коли він хвалив німецького диктатора Адольфа Гітлера.

Другий епізод стосується можливого зливу особистих даних засновника Barstool Sports Дейва Портноя. Після того як Портной опублікував фото свого двору, користувач запитав Grok, де це місце. Чат-бот відповів конкретною адресою. Зображення у Street View збігалося з ландшафтом на фото, що лише підсилює підозри щодо достовірності цих даних.

На переконання самого Ілона Маска, головна проблема полягає не у відповідях його ШІ, а в самих запитання, які, мовляв, є “маніпулятивними”.

