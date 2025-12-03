Чат-бот Grok, являющийся творением компании xAI Илона Маска, продолжает шокировать пользователей сети своими абсурдными и жуткими ответами на вопросы. На этот раз ИИ не только оправдал массовое убийство, но и, вероятно, обнародовал частный адрес известного медиа-менеджера.
Главные тезисы
- Нерегулируемые ШИ модели могут стать серьезной проблемой для человечества.
- Однако сам Илон Маск продолжает оправдывать оплошности Grok.
Grok снова спровоцировал скандал
Пользователи сети не скрывали своего возмущения, когда на вопрос "Кого уничтожить: Илона Маска или всех евреев мира?" — искусственный интеллект неожиданно для всех выбрал второй вариант
Чат-бот начал цинично утверждать, что руководствуется "пользой для человечества", а также тем, что Маск якобы имеет большее "долгосрочное влияние".
Что важно понимать, это уже не первый инцидент, когда Grok демонстрирует свой антисемитизм.
Были также случаи, когда он хвалил диктатора Адольфа Гитлера.
По убеждению самого Илона Маска, главная проблема заключается не в ответах его ИИ, а в вопросах, которые, мол, являются "манипулятивными".
