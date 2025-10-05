Илон Маск анонсировал запуск Grokipedia
Источник:  online.ua

Американский миллиардер Илон Маск официально подтвердил, что разработанная его компанией xAI онлайн-энциклопедия Grokipedia запустится через две недели, однако сначала в бета-версии.

Главные тезисы

  • Главная цель команды xAI – помочь людям лучше понимать Вселенную.
  • Модель Grok поможет обнаруживать ложные или неполные данные, а также переписывать тексты.

Как утверждает сам Илон Маск, проект обещает превзойти даже “Википедию”, к которой все так привыкли.

Миллиардер также добавил, что главная цель команды xAI — помочь людям в конце концов "понять Вселенную".

По словам Маска, Grokipedia — это репозиторий знаний с открытым исходным кодом, без ограничений на использование.

Он также рассказал журналистам, что модель Grok сможет оценивать достоверность данных, выделять ложные или неполные данные и переписывать тексты, убирая неточности и добавляя контекст.

Что важно понимать, в прошлом Илон Маск много раз критиковал “Википедию” за "политическую пристрастность".

2 года назад миллиардер даже предложил пожертвовать ей 1 миллиард долларов, если проект переименуют в Dickipedia.

Также недавно Илон заявил, что считает энциклопедию "пропагандистским ответвлением левых СМИ" и призвал отказаться от ее финансирования.

