Илон Маск анонсировал запуск Grokipedia

Американский миллиардер Илон Маск официально подтвердил, что разработанная его компанией xAI онлайн-энциклопедия Grokipedia запустится через две недели, однако сначала в бета-версии.
Главные тезисы
- Главная цель команды xAI – помочь людям лучше понимать Вселенную.
- Модель Grok поможет обнаруживать ложные или неполные данные, а также переписывать тексты.
Grokipedia готовится к запуску
Как утверждает сам Илон Маск, проект обещает превзойти даже “Википедию”, к которой все так привыкли.
Миллиардер также добавил, что главная цель команды xAI — помочь людям в конце концов "понять Вселенную".
По словам Маска, Grokipedia — это репозиторий знаний с открытым исходным кодом, без ограничений на использование.
Он также рассказал журналистам, что модель Grok сможет оценивать достоверность данных, выделять ложные или неполные данные и переписывать тексты, убирая неточности и добавляя контекст.
Что важно понимать, в прошлом Илон Маск много раз критиковал “Википедию” за "политическую пристрастность".
2 года назад миллиардер даже предложил пожертвовать ей 1 миллиард долларов, если проект переименуют в Dickipedia.
Также недавно Илон заявил, что считает энциклопедию "пропагандистским ответвлением левых СМИ" и призвал отказаться от ее финансирования.
