Илон Маск набросился на Apple с обвинениями и угрозами
Технологии
Дата публикации

Маск объявляет "войну" Apple
Источник:  CNBC

Американский миллиардер Илон Маск официально предупредил, что его компания xAI будет судиться с Apple из-за вероятных антимонопольных нарушений, связанных с рейтингами приложений в App Store.

  • Конфликт Маска и Apple обусловлен отсутствием чата Grok в разделе Must-Have Apps.
  • Миллиардер считает действия Apple безоговорочным антимонопольным нарушением.

Как удалось узнать журналистам, американский бизнесмен разозлился из-за того, что чатбот Grok, созданный xAI, не появился в разделе Must-Have Apps (обязательные для установки), несмотря на то, что входит в 5 самых популярных бесплатных приложений.

На этом фоне Маск обвинил Apple в создании условий, при которых только OpenAI может занимать первое место в App Store.

Миллиардер считает это "безоговорочным антимонопольным нарушением".

Его также смущает тот факт, что Apple не продвигает X (бывший Twitter), который-де является приложением №1 в мире среди новостей, и Grok.

Компания Apple пока не комментировала новый громкий скандал.

Журналисты обращают внимание, что конфликт вспыхнул на фоне партнерства Apple с OpenAI, заключенного в 2024 году с целью интеграции ChatGPT в iPhone, iPad и Mac.

Маск тогда резко критиковал этот шаг и даже угрожал запретить устройства Apple в своих компаниях, если интеграция произойдет на уровне операционной системы.

