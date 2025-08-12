Илон Маск набросился на Apple с обвинениями и угрозами

Американский миллиардер Илон Маск официально предупредил, что его компания xAI будет судиться с Apple из-за вероятных антимонопольных нарушений, связанных с рейтингами приложений в App Store.
Главные тезисы
- Конфликт Маска и Apple обусловлен отсутствием чата Grok в разделе Must-Have Apps.
- Миллиардер считает действия Apple безоговорочным антимонопольным нарушением.
Маск объявляет "войну" Apple
Как удалось узнать журналистам, американский бизнесмен разозлился из-за того, что чатбот Grok, созданный xAI, не появился в разделе Must-Have Apps (обязательные для установки), несмотря на то, что входит в 5 самых популярных бесплатных приложений.
На этом фоне Маск обвинил Apple в создании условий, при которых только OpenAI может занимать первое место в App Store.
Миллиардер считает это "безоговорочным антимонопольным нарушением".
Его также смущает тот факт, что Apple не продвигает X (бывший Twitter), который-де является приложением №1 в мире среди новостей, и Grok.
Компания Apple пока не комментировала новый громкий скандал.
Журналисты обращают внимание, что конфликт вспыхнул на фоне партнерства Apple с OpenAI, заключенного в 2024 году с целью интеграции ChatGPT в iPhone, iPad и Mac.
