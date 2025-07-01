"Они проиграют". Маск бросил вызов Трампу, рискуя жизнью

Каждый член Конгресса, который проводил кампанию по сокращению государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за наибольшее увеличение долга в истории, должен повесить голову от стыда! И они проиграют свои праймеры в следующем году. Даже если это будет последнее, что я сделаю на этой земле.