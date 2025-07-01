"Они проиграют". Маск бросил вызов Трампу, рискуя жизнью
Категория
Политика
Дата публикации

"Они проиграют". Маск бросил вызов Трампу, рискуя жизнью

Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал свои последующие действия, если Конгресс США примет спорный бюджетный законопроект, инициатором которого является президент Дональд Трамп. Владелец Tesla пригрозил, что готов создать свою политическую силу, даже если ему за это придется поплатиться жизнью.

Главные тезисы

  • Маск угрожает созданием своей политической силы America Party.
  • По мнению бизнесмена, его могут попытаться ликвидировать за сопротивление действующим властям.

Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться

Американский бизнесмен не скрывает своего возмущения действиями членов Конгресса.

Как известно, последние все ближе к окончательному принятию законопроекта Тармпа о налогах.

На фоне последних событий Илон Маск начал угрожать им поражением на выборах в следующем году.

Каждый член Конгресса, который проводил кампанию по сокращению государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за наибольшее увеличение долга в истории, должен повесить голову от стыда! И они проиграют свои праймеры в следующем году. Даже если это будет последнее, что я сделаю на этой земле.

Илон Маск

Илон Маск

Американский миллиардер

Прошло не так много времени, и бизнесмен заявил, что планирет создать собственную политическую силу, если Конгресс проголосует за законопроект.

Илон Маск уже придумал название — America Party (Американская партия).

Фото: скриншот

Если этот безумный законопроект о расходах пройдет, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива Демократически-республиканской однопартийности, чтобы у народа был голос, — добавил миллиардер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Ему придется отвечать". Трамп публично пригрозил Маску
Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я сожалею". Илон Маск публично обратился к Трампу
Маск пытается помириться с Трампом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп впервые отреагировал на публичные извинения
Трамп прокомментировал извинения Маска

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?