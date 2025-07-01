"Они проиграют". Маск бросил вызов Трампу, рискуя жизнью

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал свои последующие действия, если Конгресс США примет спорный бюджетный законопроект, инициатором которого является президент Дональд Трамп. Владелец Tesla пригрозил, что готов создать свою политическую силу, даже если ему за это придется поплатиться жизнью.
Главные тезисы
- Маск угрожает созданием своей политической силы America Party.
- По мнению бизнесмена, его могут попытаться ликвидировать за сопротивление действующим властям.
Конфликт Трампа и Маска продолжает обостряться
Американский бизнесмен не скрывает своего возмущения действиями членов Конгресса.
Как известно, последние все ближе к окончательному принятию законопроекта Тармпа о налогах.
На фоне последних событий Илон Маск начал угрожать им поражением на выборах в следующем году.
Прошло не так много времени, и бизнесмен заявил, что планирет создать собственную политическую силу, если Конгресс проголосует за законопроект.
Илон Маск уже придумал название — America Party (Американская партия).
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