"Вони програють". Маск кинув виклик Трампу, ризикуючи життям
Категорія
Політика
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"Вони програють". Маск кинув виклик Трампу, ризикуючи життям

Ілон Маск
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Джерело:  online.ua

Американський мільярдер Ілон Маск анонсував свої наступні дії, якщо Конгрес США ухвалить спірний бюджетний законопроєкт, ініціатором якого є президент Дональд Трамп. Власник Tesla пригрозив, що готовий створити власну політичну силу, навіть якщо йому за це доведеться поплатитися життям.

Головні тези:

  • Маск погрожує створенням власної політичної сили America Party.
  • На думку бізнесмена, його можуть спробувати ліквідувати за опір чинній владі.

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Американський бізнесмен не приховує свого обурення діями членів Конгресу.

Як відомо, останні дедалі ближче до остаточного ухвалення законопроєкту Тармпа про податки.

На тлі останніх подій Ілон Маск почав погрожувати їм поразкою під час виборів наступного року.

Кожен член Конгресу, який проводив кампанію за скорочення державних витрат, а потім одразу ж проголосував за найбільше збільшення боргу в історії, повинен повісити голову від сорому! І вони програють свої праймеріз наступного року. Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі.

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський мільярдер

Минуло не так багато часу, й бізнесмен заявив, що планує створити власну політичну сили, якщо Конгрес проголосує за законопроєкт.

Ілон Маск уже вигадав назву — America Party (Американська партія).

Фото: скриншот

Якщо цей божевільний законопроект про витрати пройде, наступного дня буде сформована Американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива Демократично-республіканській однопартійності, щоб народ мав голос, — додав мільярдер.

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