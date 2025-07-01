"Вони програють". Маск кинув виклик Трампу, ризикуючи життям

Американський мільярдер Ілон Маск анонсував свої наступні дії, якщо Конгрес США ухвалить спірний бюджетний законопроєкт, ініціатором якого є президент Дональд Трамп. Власник Tesla пригрозив, що готовий створити власну політичну силу, навіть якщо йому за це доведеться поплатитися життям.
Головні тези:
- Маск погрожує створенням власної політичної сили America Party.
- На думку бізнесмена, його можуть спробувати ліквідувати за опір чинній владі.
Конфлікт Трампа та Маска продовжує загострюватися
Американський бізнесмен не приховує свого обурення діями членів Конгресу.
Як відомо, останні дедалі ближче до остаточного ухвалення законопроєкту Тармпа про податки.
На тлі останніх подій Ілон Маск почав погрожувати їм поразкою під час виборів наступного року.
Минуло не так багато часу, й бізнесмен заявив, що планує створити власну політичну сили, якщо Конгрес проголосує за законопроєкт.
Ілон Маск уже вигадав назву — America Party (Американська партія).
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-