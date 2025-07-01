"Вони програють". Маск кинув виклик Трампу, ризикуючи життям

Кожен член Конгресу, який проводив кампанію за скорочення державних витрат, а потім одразу ж проголосував за найбільше збільшення боргу в історії, повинен повісити голову від сорому! І вони програють свої праймеріз наступного року. Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі.