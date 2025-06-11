"Я шкодую". Ілон Маск публічно звернувся до Трампа
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"Я шкодую". Ілон Маск публічно звернувся до Трампа

Маск намагається помиритися з Трампом
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Джерело:  online.ua

Американський мільярдер Ілон Маск неочікувано для всіх заявив, що деякі його публікації минулого тижня про президента США Дональда Трампа були "занадто різкими". Ба більше, від додав, що шкодує про скоєне.

Головні тези:

  • Ілон Маск дав задній хід у війні проти Трампа.
  • Сам президент США на ці вибачення поки не відреагував.

Маск намагається помиритися з Трампом

Я шкодую про деякі з моїх постів щодо президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко, — написав американський мільярдер.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, гучний скандал між Маском і Трампом спалахнув після ухвалення законопроєкту One Big Beautiful Bill Act 22 травня 2025 року.

У ньому йдеться про 3,7 трлн дол податкових пільг, скорочення державних витрат і скасування оподаткування соціального забезпечення.

Цей документ потрапив під шквал критики через переваги для найбагатших родин і ризик втрати медичного страхування для мільйонів американців.

Маск назвав законопроєкт "огидною мерзотою", а Трамп обізвав мільярдера "психом".

Після цього Маск почав підтримувати пости, які закликали до імпічменту Дональда Трампа, написав, що його політика приведе до рецесії та звинуватив Трампа у фігуруванні в "справах Епштейна". Пізніше Маск видалив свої пости про це.

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