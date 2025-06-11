"Я сожалею". Илон Маск публично обратился к Трампу

Американский миллиардер Илон Маск неожиданно для всех заявил, что некоторые его публикации на прошлой неделе о президенте США Дональде Трампе были "слишком резкими". Более того, он добавил, что сожалеет о содеянном.
Главные тезисы
- Илон Маск дал задний ход в войне против Трампа.
- Сам президент США на эти извинения пока не отреагировал.
Маск пытается помириться с Трампом
Что важно понимать, громкий скандал между Маском и Трампом разразился после принятия законопроекта One Big Beautiful Bill Act 22 мая 2025 года.
В нем идет речь о 3,7 трлн долл. налоговых льгот, сокращении государственных расходов и отмене налогообложения социального обеспечения.
Этот документ попал под шквал критики из-за преимуществ для самых богатых семей и риска потери медицинского страхования для миллионов американцев.
Маск назвал законопроект "отвратительной мерзостью", а Трамп обозвал миллиардера "психом".
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