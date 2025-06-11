"Я сожалею". Илон Маск публично обратился к Трампу
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"Я сожалею". Илон Маск публично обратился к Трампу

Маск пытается помириться с Трампом
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Источник:  online.ua

Американский миллиардер Илон Маск неожиданно для всех заявил, что некоторые его публикации на прошлой неделе о президенте США Дональде Трампе были "слишком резкими". Более того, он добавил, что сожалеет о содеянном.

Главные тезисы

  • Илон Маск дал задний ход в войне против Трампа.
  • Сам президент США на эти извинения пока не отреагировал.

Маск пытается помириться с Трампом

Я сожалею о некоторых из моих постов в отношении президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко.

Фото: скриншот

Что важно понимать, громкий скандал между Маском и Трампом разразился после принятия законопроекта One Big Beautiful Bill Act 22 мая 2025 года.

В нем идет речь о 3,7 трлн долл. налоговых льгот, сокращении государственных расходов и отмене налогообложения социального обеспечения.

Этот документ попал под шквал критики из-за преимуществ для самых богатых семей и риска потери медицинского страхования для миллионов американцев.

Маск назвал законопроект "отвратительной мерзостью", а Трамп обозвал миллиардера "психом".

После этого Маск начал поддерживать посты, призывавшие к импичменту Дональда Трампа, написал, что его политика приведет к рецессии и обвинил Трампа в фигурировании в "деле Эпштейна". Позже Маск удалил свои посты об этом.

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