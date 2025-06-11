Трамп уперше відреагував на публічні вибачення Маска

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що може налагодити стосунки зі своїм екссоратником, мільярдером Ілоном Маском, однак потенційне примирення наразі не є для нього пріоритетом.

Трамп прокоментував вибачення Маска

Президент США запевнив, що він не ображений на Ілона Маска після його гучних звинувачень.

Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроєкту... Він просто… Я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, він був розчарований діями та словами Ілона Маска.

Попри це, Дональд Трамп ні в чому його не звинувачує.

Коли в американського лідера поцікавилися, чи зможе він колись відновити добрі стосунки з Маском, він припустив, що міг би, але, сказав, спочатку "потрібно навести лад у країні".