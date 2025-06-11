Трамп уперше відреагував на публічні вибачення Маска
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Трамп уперше відреагував на публічні вибачення Маска

Трамп прокоментував вибачення Маска
Джерело:  The New York Post

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що може налагодити стосунки зі своїм екссоратником, мільярдером Ілоном Маском, однак потенційне примирення наразі не є для нього пріоритетом. 

Головні тези:

  • Трамп заявив, що спочатку потрібно навести лад у країні, перш ніж розглядати можливе примирення з Маском.
  • Президент США зізнався, що був розчарований діями та словами мільярдера.

Трамп прокоментував вибачення Маска

Президент США запевнив, що він не ображений на Ілона Маска після його гучних звинувачень.

Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроєкту... Він просто… Я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, він був розчарований діями та словами Ілона Маска.

Попри це, Дональд Трамп ні в чому його не звинувачує.

Коли в американського лідера поцікавилися, чи зможе він колись відновити добрі стосунки з Маском, він припустив, що міг би, але, сказав, спочатку "потрібно навести лад у країні".

І моя єдина функція зараз — повернути цю країну на вищий рівень, ніж вона будь-коли була. І я думаю, що ми можемо це зробити, — наголосив президент США.

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