Трамп впервые отреагировал на публичные извинения
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп впервые отреагировал на публичные извинения

Трамп прокомментировал извинения Маска
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Источник:  The New York Post

Американский лидер Дональд Трамп признался, что может наладить отношения со своим экссоратником, миллиардером Илоном Маском, однако потенциальное примирение пока не является для него приоритетом.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что сначала нужно навести порядок в стране, прежде чем рассматривать возможное примирение с Маском.
  • Президент США признался, что был разочарован действиями и словами миллиардера.

Трамп прокомментировал извинения Маска

Президент США заверил, что он не обижен на Илона Маска после его громких обвинений.

Послушайте, у меня нет никаких оскорблений. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту... Он просто… Я думаю, что ему очень жаль, что он это сказал.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, он был разочарован действиями и словами Илона Маска.

Несмотря на это, Дональд Трамп ни в чем не обвиняет его.

Когда у американского лидера поинтересовались, сможет ли он когда-нибудь восстановить хорошие отношения с Маском, он предположил, что мог бы, но, сказал, сначала "нужно навести порядок в стране".

И моя единственная функция сейчас — вернуть эту страну на более высокий уровень, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать, — подчеркнул президент США.

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