Трамп впервые отреагировал на публичные извинения

Американский лидер Дональд Трамп признался, что может наладить отношения со своим экссоратником, миллиардером Илоном Маском, однако потенциальное примирение пока не является для него приоритетом.

Трамп прокомментировал извинения Маска

Президент США заверил, что он не обижен на Илона Маска после его громких обвинений.

Послушайте, у меня нет никаких оскорблений. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту... Он просто… Я думаю, что ему очень жаль, что он это сказал. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, он был разочарован действиями и словами Илона Маска.

Несмотря на это, Дональд Трамп ни в чем не обвиняет его.

Когда у американского лидера поинтересовались, сможет ли он когда-нибудь восстановить хорошие отношения с Маском, он предположил, что мог бы, но, сказал, сначала "нужно навести порядок в стране".