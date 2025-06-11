Трамп впервые отреагировал на публичные извинения

Американский лидер Дональд Трамп признался, что может наладить отношения со своим экссоратником, миллиардером Илоном Маском, однако потенциальное примирение пока не является для него приоритетом.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что сначала нужно навести порядок в стране, прежде чем рассматривать возможное примирение с Маском.
- Президент США признался, что был разочарован действиями и словами миллиардера.
Трамп прокомментировал извинения Маска
Президент США заверил, что он не обижен на Илона Маска после его громких обвинений.
По словам главы Белого дома, он был разочарован действиями и словами Илона Маска.
Несмотря на это, Дональд Трамп ни в чем не обвиняет его.
Когда у американского лидера поинтересовались, сможет ли он когда-нибудь восстановить хорошие отношения с Маском, он предположил, что мог бы, но, сказал, сначала "нужно навести порядок в стране".
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