Трамп жестко раскритиковал инициативу Маска насчет создания политической партии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал инициативу своего бывшего соратника, миллиардера Илона Маска по созданию новой политсилы America Party в противовес традиционной двухпартийной системе США, назвав ее «бессмысленной».

Трамп назвал идею Маска относительно своей партии "бессмысленной"

Об этом глава Белого дома сказал журналистам 6 июля в Нью-Джерси перед посадкой в президентский самолет в Вашингтон.

Думаю, что создавать третью партию это бессмысленно. Дональд Трамп Президент США

Трамп отметил, что Республиканская партия США имеет огромный успех.

Демократы потеряли свой путь, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавит путаницы.

Он также сказал, что политическая система в Америке была создана для двух партий и третьи силы никогда не срабатывали.

Он может развлекаться с этим, но я считаю это бессмысленным. Поделиться

Накануне американский миллиардер Илон Маск объявил о формальном создании новой политической силы America Party. 6 июля он предложил провести учредительный съезд этой партии.