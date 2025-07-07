Трамп жестко раскритиковал инициативу Маска насчет создания политической партии
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп жестко раскритиковал инициативу Маска насчет создания политической партии

Трамп
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Источник:  Укринформ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал инициативу своего бывшего соратника, миллиардера Илона Маска по созданию новой политсилы America Party в противовес традиционной двухпартийной системе США, назвав ее «бессмысленной».

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп раскритиковал инициативу Илона Маска по созданию новой политической партии America Party.
  • Трамп полагает, что двухпартийная система в США всегда была более эффективной, чем попытки создания третьей политической силы.
  • Он выразил мнение, что появление новой партии лишь усложнит уже существующую политическую систему в стране.

Трамп назвал идею Маска относительно своей партии "бессмысленной"

Об этом глава Белого дома сказал журналистам 6 июля в Нью-Джерси перед посадкой в президентский самолет в Вашингтон.

Думаю, что создавать третью партию это бессмысленно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп отметил, что Республиканская партия США имеет огромный успех.

Демократы потеряли свой путь, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавит путаницы.

Он также сказал, что политическая система в Америке была создана для двух партий и третьи силы никогда не срабатывали.

Он может развлекаться с этим, но я считаю это бессмысленным.

Накануне американский миллиардер Илон Маск объявил о формальном создании новой политической силы America Party. 6 июля он предложил провести учредительный съезд этой партии.

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