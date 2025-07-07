Трамп жестко раскритиковал инициативу Маска насчет создания политической партии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал инициативу своего бывшего соратника, миллиардера Илона Маска по созданию новой политсилы America Party в противовес традиционной двухпартийной системе США, назвав ее «бессмысленной».
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп раскритиковал инициативу Илона Маска по созданию новой политической партии America Party.
- Трамп полагает, что двухпартийная система в США всегда была более эффективной, чем попытки создания третьей политической силы.
- Он выразил мнение, что появление новой партии лишь усложнит уже существующую политическую систему в стране.
Трамп назвал идею Маска относительно своей партии "бессмысленной"
Об этом глава Белого дома сказал журналистам 6 июля в Нью-Джерси перед посадкой в президентский самолет в Вашингтон.
Трамп отметил, что Республиканская партия США имеет огромный успех.
Демократы потеряли свой путь, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавит путаницы.
Он также сказал, что политическая система в Америке была создана для двух партий и третьи силы никогда не срабатывали.
Накануне американский миллиардер Илон Маск объявил о формальном создании новой политической силы America Party. 6 июля он предложил провести учредительный съезд этой партии.
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