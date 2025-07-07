Трамп жорстко розкритикував ініціативу Маска щодо створення політичної партії

Президент США Дональд Трамп розкритикував ініціативу свого колишнього соратника, мільярдера Ілона Маска щодо створення нової політсили America Party на противагу традиційній двопартійній системі США, назвавши її «безглуздою».

Трамп назвав ідею Маска щодо своєї партії “безглуздою”

Про це глава Білого дому сказав журналістам 6 липня в Нью-Джерсі перед посадкою в президентський літак до Вашингтона.

Думаю, що створювати третю партію, це безглуздо. Дональд Трамп Президент США

Трамп зазначив, що Республіканська партія США має величезний успіх.

Демократи втратили свій шлях, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії тільки додасть плутанини.

Він також сказав, що політична система в Америці була створена для двох партій, і треті сили ніколи не спрацьовували.

Він може розважатися із цим, але я вважаю це безглуздим. Поширити

Напередодні американський мільярдер Ілон Маск оголосив про формальне засування нової політичної сили America Party. 6 липня він запропонував провести установчий з’їзд цієї партії.