Трамп жорстко розкритикував ініціативу Маска щодо створення політичної партії

Президент США Дональд Трамп розкритикував ініціативу свого колишнього соратника, мільярдера Ілона Маска щодо створення нової політсили America Party на противагу традиційній двопартійній системі США, назвавши її «безглуздою».
Головні тези:
- Трамп вважає ініціативу Маска щодо створення нової політичної партії безглуздою через існуючий успіх Республіканської партії.
- Президент США стверджує, що двопартійна система в Америці завжди працювала краще, ніж спроби створення третьої політичної сили.
- Трамп вважає, що з'явлення нової партії тільки додатково ускладнить вже існуючу політичну систему США.
Трамп назвав ідею Маска щодо своєї партії “безглуздою”
Про це глава Білого дому сказав журналістам 6 липня в Нью-Джерсі перед посадкою в президентський літак до Вашингтона.
Трамп зазначив, що Республіканська партія США має величезний успіх.
Демократи втратили свій шлях, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії тільки додасть плутанини.
Він також сказав, що політична система в Америці була створена для двох партій, і треті сили ніколи не спрацьовували.
Напередодні американський мільярдер Ілон Маск оголосив про формальне засування нової політичної сили America Party. 6 липня він запропонував провести установчий з’їзд цієї партії.
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