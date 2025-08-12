Ілон Маск накинувся на Apple зі звинуваченнями та погрозами
Ілон Маск
Джерело:  CNBC

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно попередив, що його компанія xAI буде позиватися до Apple через ймовірні антимонопольні порушення, пов’язані з рейтингами застосунків в App Store.

Головні тези:

  • Конфлікт Маска та Apple зумовлений відсутністю чатбота Grok в розділі Must-Have Apps.
  • Мільярдер вважає дії Apple беззаперечним антимонопольним порушенням.

Маск оголошує “війну” Apple

Як вдалося дізнатися журналістам, американський бізнесмен розлютився через те, що чатбот Grok, створений xAI, не з’явився в розділі Must-Have Apps (обов’язкові для встановлення), попри те що входить у 5 найпопулярніших безплатних застосунків.

На цьому тлі Маск звинуватив Apple у створенні умов, за яких лише OpenAI може займати перше місце в App Store.

Мільярдер вважає це "беззаперечним антимонопольним порушенням".

Його також бентежить той факт, що Apple не просуває X (колишній Twitter), який, мовляв, є застосунком №1 у світі серед новин, та Grok.

Компанія Apple поки не коментувала новий гучний скандал.

Журналісти звертають увагу на те, що конфлікт спалахнув на тлі партнерства Apple з OpenAI, укладеного у 2024 році з метою інтеграції ChatGPT у iPhone, iPad та Mac.

Маск тоді різко критикував цей крок і навіть погрожував заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо інтеграція відбудеться на рівні операційної системи.

