Маск получил шанс стать первым в мире триллионером

Генеральный директор Tesla Илон Маск, являющийся самым богатым человеком на планете, может стать первым в мире триллионером, если будет утвержден представленный советом директоров компании масштабный новый пакет выплат для ее руководителя.
Главные тезисы
Маск станет триллионером: что известно
Предлагаемый пакет предполагает, что Маск получит дополнительно 423,7 миллиона акций Tesla, если рыночная стоимость компании в ближайшие годы значительно увеличится.
В настоящее время общая стоимость акций Tesla равна 1,1 триллиона долларов. Если же стоимость компании достигнет 8,5 трлн долл., 423,7 миллиона акций, которые Маск может получить в рамках этого пакета, будет стоить почти 1 триллион долларов.
В настоящее время Маск владеет 410 миллионами акций компании Tesla.
