Маск получил шанс стать первым в мире триллионером
Категория
Экономика
Дата публикации

Маск получил шанс стать первым в мире триллионером

Маск
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Генеральный директор Tesla Илон Маск, являющийся самым богатым человеком на планете, может стать первым в мире триллионером, если будет утвержден представленный советом директоров компании масштабный новый пакет выплат для ее руководителя.

Главные тезисы

  • Илон Маск, генеральный директор Tesla, получил шанс стать первым в мире триллионером благодаря новому пакету выплат от компании.
  • Представленный советом директоров пакет предусматривает получение Маском дополнительных акций Tesla при значительном росте рыночной стоимости компании.

Маск станет триллионером: что известно

Предлагаемый пакет предполагает, что Маск получит дополнительно 423,7 миллиона акций Tesla, если рыночная стоимость компании в ближайшие годы значительно увеличится.

В настоящее время общая стоимость акций Tesla равна 1,1 триллиона долларов. Если же стоимость компании достигнет 8,5 трлн долл., 423,7 миллиона акций, которые Маск может получить в рамках этого пакета, будет стоить почти 1 триллион долларов.

В настоящее время Маск владеет 410 миллионами акций компании Tesla.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, общий капитал Маска оценивается в 386 миллиардов долларов.

