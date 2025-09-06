Маск получил шанс стать первым в мире триллионером

Предлагаемый пакет предполагает, что Маск получит дополнительно 423,7 миллиона акций Tesla, если рыночная стоимость компании в ближайшие годы значительно увеличится.

В настоящее время общая стоимость акций Tesla равна 1,1 триллиона долларов. Если же стоимость компании достигнет 8,5 трлн долл., 423,7 миллиона акций, которые Маск может получить в рамках этого пакета, будет стоить почти 1 триллион долларов.