Маск отримав шанс стати першим у світі трильйонером
Економіка
Маск отримав шанс стати першим у світі трильйонером

Маск
Джерело:  CNN

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, який є найзаможнішою людиною на планеті, може стати першим у світі трильйонером, якщо буде затверджено представлений радою директорів компанії масштабний новий пакет виплат для її керівника.

Головні тези:

  • Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером завдяки новому пакету виплат від Tesla.
  • Пакет передбачає отримання Маском додаткових акцій Tesla у разі значного зростання ринкової вартості компанії.
  • У разі досягнення ринкової вартості Tesla у розмірі 8,5 трлн доларів, Маск отримає акції на суму практично 1 трильйон доларів.

Маск стане трильйонером: що відомо

Запропонований пакет передбачає, що Маск отримає додатково 423,7 мільйона акцій Tesla, якщо ринкова вартість компанії в найближчі роки значно зросте.

Нині загальна вартість акцій Tesla дорівнює 1,1 трильйона доларів. Якщо ж вартість компанії сягне 8,5 трлн дол, 423,7 мільйона акцій, які Маск може отримати в межах цього пакета, коштуватимуть майже 1 трильйон доларів.

Наразі Маск володіє 410 мільйонами акцій компанії Tesla.

Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, загальний капітал Маска оцінюється у 386 мільярдів доларів.

