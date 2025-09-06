Маск отримав шанс стати першим у світі трильйонером

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, який є найзаможнішою людиною на планеті, може стати першим у світі трильйонером, якщо буде затверджено представлений радою директорів компанії масштабний новий пакет виплат для її керівника.
Головні тези:
- Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером завдяки новому пакету виплат від Tesla.
- Пакет передбачає отримання Маском додаткових акцій Tesla у разі значного зростання ринкової вартості компанії.
- У разі досягнення ринкової вартості Tesla у розмірі 8,5 трлн доларів, Маск отримає акції на суму практично 1 трильйон доларів.
Маск стане трильйонером: що відомо
Запропонований пакет передбачає, що Маск отримає додатково 423,7 мільйона акцій Tesla, якщо ринкова вартість компанії в найближчі роки значно зросте.
Нині загальна вартість акцій Tesla дорівнює 1,1 трильйона доларів. Якщо ж вартість компанії сягне 8,5 трлн дол, 423,7 мільйона акцій, які Маск може отримати в межах цього пакета, коштуватимуть майже 1 трильйон доларів.
Наразі Маск володіє 410 мільйонами акцій компанії Tesla.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-