Илон Маск назвал год первого поселения людей на Марсе

Существует высокая вероятность, что первое поселение людей на Марсе состоится уже в 2055 году. Таким прогнозом поделился американский миллиардер и генеральный директор SpaceX Илон Маск.
Главные тезисы
- Колонизация Марса невозможна без усовершенствования возможностей Starship.
- Чтобы создать самодостаточную колонию на Марсе, требуются не только люди, но и огромные объемы грузов и инфраструктура.
Марс покорится человечеству в ближайшие десятилетия
Как сообщает The Daily Galaxy, амбициозные планы миллиардера по колонизации Марса действительно зависят от возможностей Starship — самой большой и мощной ракетной системы в истории человечества.
Теперь главная цель SpaceX — сделать Starship полностью многоразовой.
Что важно понимать, это очень важно для сокращения колоссальных расходов на межпланетные перелеты.
По мнению Илона Маска, самодостаточная колония на Марсе может появиться до 2055 года.
Эти окна, возникающие каждые 26 месяцев, — моменты, когда Земля и Марс становятся оптимальными для наименее затратных полетов.
Главная проблема заключается в том, что для колонии нужны не только люди, но и огромные объемы грузов:
модули для жилья;
объекты по производству пищи;
базовая инфраструктура.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-