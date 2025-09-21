Илон Маск назвал год первого поселения людей на Марсе
Марс покорится человечеству в ближайшие десятилетия
Источник:  online.ua

Существует высокая вероятность, что первое поселение людей на Марсе состоится уже в 2055 году. Таким прогнозом поделился американский миллиардер и генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Главные тезисы

  • Колонизация Марса невозможна без усовершенствования возможностей Starship.
  • Чтобы создать самодостаточную колонию на Марсе, требуются не только люди, но и огромные объемы грузов и инфраструктура.

Как сообщает The Daily Galaxy, амбициозные планы миллиардера по колонизации Марса действительно зависят от возможностей Starship — самой большой и мощной ракетной системы в истории человечества.

Теперь главная цель SpaceX — сделать Starship полностью многоразовой.

Что важно понимать, это очень важно для сокращения колоссальных расходов на межпланетные перелеты.

По мнению Илона Маска, самодостаточная колония на Марсе может появиться до 2055 года.

Я думаю, это возможно через 30 лет при условии экспоненциального увеличения тоннажа на Марс с каждым новым окном запуска, которое открывается каждые два года, — объяснил миллиардер.

Эти окна, возникающие каждые 26 месяцев, — моменты, когда Земля и Марс становятся оптимальными для наименее затратных полетов.

Главная проблема заключается в том, что для колонии нужны не только люди, но и огромные объемы грузов:

  • модули для жилья;

  • объекты по производству пищи;

  • базовая инфраструктура.

