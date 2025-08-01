Ученые раскрыли тайну ледников Марса — почему это важно

Марсианские ледники преимущественно состоят из чистого льда, что свидетельствует о том, что они могут стать полезным ресурсом для исследователей, которые когда-нибудь могут туда полететь.
Главные тезисы
- Марсианские ледники состоят из чистого льда, что делает их потенциальным ценным ресурсом для будущих исследований и межпланетных миссий.
- Использование прибора SHARAD позволило ученым анализировать структуру ледников Марса и установить высокое содержание льда в них.
- Стабильность и чистота марсианских ледников открывают возможности для использования их в будущих исследованиях и как источника воды на Красной планете.
Ученые раскрыли тайну ледников Марса
В течение десятилетий ученые часто наблюдали пыльные ледники на склонах гор Марса. Предыдущие исследования предполагали, что это были либо ледники, состоявшие преимущественно из горной породы и только на 30% из льда, либо покрытые обломками ледники, состоявшие более на 80% из льда.
Ученые сосредоточились на том, как скоро радиоволны проходят через материал и как скоро энергия радиоволн рассеивается в материале. Это могло пролить свет на соотношение скальной породы и льда в ледниках.
Соавтор исследования Одед Ахаронсон из израильского Института науки Вейцмана рассказал, что в ходе анализа была обнаружена «впечатляющая стабильность» чистоты марсианских ледников.
Мы обнаружили, что все исследованные нами участки можно охарактеризовать как относительно чистые отложения, содержащие, возможно, 80% или более льда, под покровом скал или пыли. Они могут стать ресурсом в будущем, если человечество попытается получить к ним доступ.
Состав этих ледников походил даже в противоположных полушариях. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что условия окружающей среды, в которых образовался и сохранился лед, могли быть одинаковыми по всей планете.
Ученые планируют проанализировать больше ледников на Марсе, чтобы лучше понять особенности льда на Красной планете.
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