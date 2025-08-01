Ученые раскрыли тайну ледников Марса — почему это важно

Марсианские ледники преимущественно состоят из чистого льда, что свидетельствует о том, что они могут стать полезным ресурсом для исследователей, которые когда-нибудь могут туда полететь.

Ученые раскрыли тайну ледников Марса

В течение десятилетий ученые часто наблюдали пыльные ледники на склонах гор Марса. Предыдущие исследования предполагали, что это были либо ледники, состоявшие преимущественно из горной породы и только на 30% из льда, либо покрытые обломками ледники, состоявшие более на 80% из льда.

Чтобы выяснить состав этих ледников, исследователи использовали прибор Shallow Radar для Active Depth Analysis (SHARAD) на борту космического аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter для анализа пяти участков на Марсе. Поделиться

Ученые сосредоточились на том, как скоро радиоволны проходят через материал и как скоро энергия радиоволн рассеивается в материале. Это могло пролить свет на соотношение скальной породы и льда в ледниках.

Марс

Соавтор исследования Одед Ахаронсон из израильского Института науки Вейцмана рассказал, что в ходе анализа была обнаружена «впечатляющая стабильность» чистоты марсианских ледников.

Мы обнаружили, что все исследованные нами участки можно охарактеризовать как относительно чистые отложения, содержащие, возможно, 80% или более льда, под покровом скал или пыли. Они могут стать ресурсом в будущем, если человечество попытается получить к ним доступ.

Состав этих ледников походил даже в противоположных полушариях. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что условия окружающей среды, в которых образовался и сохранился лед, могли быть одинаковыми по всей планете.

Лед мог образоваться в результате атмосферных осадков — снегопадов, повлекших за собой образование ледников. Или он мог образоваться в результате прямой конденсации — образование ледников непосредственно на земле из-за роста инея. Поделиться

Ученые планируют проанализировать больше ледников на Марсе, чтобы лучше понять особенности льда на Красной планете.