Науковці розкрили таємницю льодовиків Марса — чому це важливо

Марсіанські льодовики переважно складаються з чистого льоду, що свідчить про те, що вони можуть стати корисним ресурсом для дослідників, які колись можуть туди полетіти.

Вчені розкрили таємницю льодовиків Марса

Протягом десятиліть учені часто спостерігали вкриті пилом льодовики на схилах гір Марса. Попередні дослідження припускали, що це були або льодовики, які складалися переважно з гірської породи і лише на 30% із льоду, або вкриті уламками льодовики, які складалися більш на 80% із льоду.

Щоб з’ясувати склад цих льодовиків, дослідники використовували прилад Shallow Radar for Active Depth Analysis (SHARAD) на борту космічного апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter для аналізу п’яти ділянок на Марсі. Поширити

Вчені зосередилися на тому, як швидко радіохвилі проходять крізь матеріал і як швидко енергія радіохвиль розсіюється у матеріалі. Це могло пролити світло на співвідношення скельної породи та льоду у льодовиках.

Марс

Співавтор дослідження Одед Ахаронсон із ізраїльського Інституту науки Вейцмана розповів, що під час аналізу була виявлена «вражаюча стабільність» чистоти марсіанських льодовиків.

Ми виявили, що всі досліджені нами ділянки можна схарактеризувати як відносно чисті льодові відкладення, що містять, можливо, 80% або більше льоду, під покривом скель або пилу. Вони можуть стати ресурсом у майбутньому, якщо людство спробує отримати до них доступ.

Склад цих льодовиків був схожим навіть у протилежних півкулях. На думку вчених, це свідчить про те, що умови навколишнього середовища, в яких утворився і зберігся лід, могли бути однаковими по всій планеті.

Лід міг утворитися у результаті атмосферних опадів — снігопадів, що призвели до утворення льодовиків. Або він міг утворитися у результаті прямої конденсації — утворення льодовиків безпосередньо на землі через зростання інею. Поширити

Учені планують проаналізувати більше льодовиків на Марсі, щоб краще зрозуміти особливості льоду на Червоній планеті.