Науковці розкрили таємницю льодовиків Марса — чому це важливо

Марсіанські льодовики переважно складаються з чистого льоду, що свідчить про те, що вони можуть стати корисним ресурсом для дослідників, які колись можуть туди полетіти.
Головні тези:
- Марсіанські льодовики виявлені вченими і складаються переважно з чистого льоду, що може бути цінним ресурсом для майбутніх міжпланетних місій.
- Дослідники використовували прилад SHARAD для аналізу структури льодовиків Марса та визначення співвідношення скельної породи та льоду в них.
- Стабільність та чистота марсіанських льодовиків свідчать про можливість використання їх у майбутніх дослідженнях та як джерело води на Червоній планеті.
Вчені розкрили таємницю льодовиків Марса
Протягом десятиліть учені часто спостерігали вкриті пилом льодовики на схилах гір Марса. Попередні дослідження припускали, що це були або льодовики, які складалися переважно з гірської породи і лише на 30% із льоду, або вкриті уламками льодовики, які складалися більш на 80% із льоду.
Вчені зосередилися на тому, як швидко радіохвилі проходять крізь матеріал і як швидко енергія радіохвиль розсіюється у матеріалі. Це могло пролити світло на співвідношення скельної породи та льоду у льодовиках.
Співавтор дослідження Одед Ахаронсон із ізраїльського Інституту науки Вейцмана розповів, що під час аналізу була виявлена «вражаюча стабільність» чистоти марсіанських льодовиків.
Ми виявили, що всі досліджені нами ділянки можна схарактеризувати як відносно чисті льодові відкладення, що містять, можливо, 80% або більше льоду, під покривом скель або пилу. Вони можуть стати ресурсом у майбутньому, якщо людство спробує отримати до них доступ.
Склад цих льодовиків був схожим навіть у протилежних півкулях. На думку вчених, це свідчить про те, що умови навколишнього середовища, в яких утворився і зберігся лід, могли бути однаковими по всій планеті.
Учені планують проаналізувати більше льодовиків на Марсі, щоб краще зрозуміти особливості льоду на Червоній планеті.
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