У США продають найбільший шматок Марса — ціна вражає

У Нью-Йорку намагаються продати найбільший шматок із поверхні Марса, який коли-небудь знаходили на Землі. Його вага сягає 25 кілограм. Організатори аукціону мають намір виручити від 2 до 4 мільйонів доларів.
Головні тези:
- Цей фрагмент був віднесений на Землю масивним ударом астероїда.
- Він на 70% більший за попередні знайдені фрагменти.
Шматок Марса планують продати за мільйони
За словами представників аукціонного дому Sotheby's, який і здійснює продаж, цей “дорогоцінний” шматок знесло з поверхні Марса масивним ударом астероїда.
Він зміг подолати 225 мільйонів кілометрів до нашої планети, а потім упав у Сахару.
На нього натрапили посеред пісків Нігерії ще 2 роки тому.
Що важливо розуміти, цей шматок Марса приблизно на 70% більший за попередній найбільший зі знайдених фрагментів.
У межах дослідження стало відомо, що йдеться про олівін-мікрогабброїчний шерготит (olivine-microgabbroic shergottite) — тип породи з Марсу, що утворився внаслідок повільного охолодження магми.
Окрім того, наголошується, камінь має крупнозернисту текстуру та містить мінерали піроксен та олівін.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-