У США продають найбільший шматок Марса — ціна вражає
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У США продають найбільший шматок Марса — ціна вражає

Шматок Марса планують продати за мільйони
Джерело:  Phys.org

У Нью-Йорку намагаються продати найбільший шматок із поверхні Марса, який коли-небудь знаходили на Землі. Його вага сягає 25 кілограм. Організатори аукціону мають намір виручити від 2 до 4 мільйонів доларів.

Головні тези:

  • Цей фрагмент був віднесений на Землю масивним ударом астероїда.
  • Він на 70% більший за попередні знайдені фрагменти.

Шматок Марса планують продати за мільйони

За словами представників аукціонного дому Sotheby's, який і здійснює продаж, цей “дорогоцінний” шматок знесло з поверхні Марса масивним ударом астероїда.

Він зміг подолати 225 мільйонів кілометрів до нашої планети, а потім упав у Сахару.

На нього натрапили посеред пісків Нігерії ще 2 роки тому.

Що важливо розуміти, цей шматок Марса приблизно на 70% більший за попередній найбільший зі знайдених фрагментів.

Невеликий фрагмент каменю вилучили і відправили до спеціалізованої лабораторії, яка підтвердила його походження. Для цього фахівці порівняли його з хімічним складом марсіанських зразків, які отримали завдяки місії на планету космічного зонда "Вікінг" у 1976 році.

У межах дослідження стало відомо, що йдеться про олівін-мікрогабброїчний шерготит (olivine-microgabbroic shergottite) — тип породи з Марсу, що утворився внаслідок повільного охолодження магми.

Окрім того, наголошується, камінь має крупнозернисту текстуру та містить мінерали піроксен та олівін.

При цьому поверхня шматка Червоної планети склоподібна — ймовірно, через дію високої температури під час проходження крізь атмосферу Землі.

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