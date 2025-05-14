NASA приховує шокуючу таємницю про Марс — астробіолог
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA приховує шокуючу таємницю про Марс — астробіолог

Марс
Джерело:  The Sun

Науковий співробітник Букінгемського університету та астробіолог Баррі Ді Грегоріо виступив з гучною заявою, яка приголомшила світ. Він стверджує, що NASA виявило ознаки інопланетного життя на Марсі, однак не розповідає про це людству.

Головні тези:

  • Знімки інопланетних скам'янілостей та ознаки інопланетного життя на Марсі шокували астробіолога.
  • Він також озвучив припущення, чому NASA не розповідає правду про свої знахідки.

Що може приховувати NASA

Згідно з даними Баррі Ді Грегоріо, NASA не розкриває цю таємницю, оскільки хоче підігріти інтерес до своїх планів відправити людей на Червону планету у 2030-х роках.

Астробіолог заявив журналістам, що агентство має у своєму розпорядженні знімки інопланетних скам'янілостей.

Так вказано, що ще 7 років тому марсохід Curiosity сфотографував ріст кристалів, які були "біогенними" — тобто створені живими організмами.

Окрім того, у 2020 році марсохід Perseverance зміг зафіксувати ознаки "червоподібних" інопланетян, які блукали його історичними океанами.

Фото: unsplash.com

Журналісти поцікавилися в експерта, чому NASA приховує можливі докази інопланетного життя на Марсі.

Гадаю, вони не хочуть говорити про це через те, що відправляють туди людей... Якщо вони кажуть, що ми виявили життя на Марсі, воно може відрізнятися від земного і може бути токсичним або небезпечним для людей-астронавтів, — поділився своїм припущенням Баррі Ді Грегоріо.

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