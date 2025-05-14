NASA приховує шокуючу таємницю про Марс — астробіолог

Науковий співробітник Букінгемського університету та астробіолог Баррі Ді Грегоріо виступив з гучною заявою, яка приголомшила світ. Він стверджує, що NASA виявило ознаки інопланетного життя на Марсі, однак не розповідає про це людству.
Головні тези:
- Знімки інопланетних скам'янілостей та ознаки інопланетного життя на Марсі шокували астробіолога.
- Він також озвучив припущення, чому NASA не розповідає правду про свої знахідки.
Що може приховувати NASA
Згідно з даними Баррі Ді Грегоріо, NASA не розкриває цю таємницю, оскільки хоче підігріти інтерес до своїх планів відправити людей на Червону планету у 2030-х роках.
Астробіолог заявив журналістам, що агентство має у своєму розпорядженні знімки інопланетних скам'янілостей.
Так вказано, що ще 7 років тому марсохід Curiosity сфотографував ріст кристалів, які були "біогенними" — тобто створені живими організмами.
Окрім того, у 2020 році марсохід Perseverance зміг зафіксувати ознаки "червоподібних" інопланетян, які блукали його історичними океанами.
Журналісти поцікавилися в експерта, чому NASA приховує можливі докази інопланетного життя на Марсі.
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