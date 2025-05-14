NASA приховує шокуючу таємницю про Марс — астробіолог

Науковий співробітник Букінгемського університету та астробіолог Баррі Ді Грегоріо виступив з гучною заявою, яка приголомшила світ. Він стверджує, що NASA виявило ознаки інопланетного життя на Марсі, однак не розповідає про це людству.

Що може приховувати NASA

Згідно з даними Баррі Ді Грегоріо, NASA не розкриває цю таємницю, оскільки хоче підігріти інтерес до своїх планів відправити людей на Червону планету у 2030-х роках.

Астробіолог заявив журналістам, що агентство має у своєму розпорядженні знімки інопланетних скам'янілостей.

Так вказано, що ще 7 років тому марсохід Curiosity сфотографував ріст кристалів, які були "біогенними" — тобто створені живими організмами.

Окрім того, у 2020 році марсохід Perseverance зміг зафіксувати ознаки "червоподібних" інопланетян, які блукали його історичними океанами.

Фото: unsplash.com

Журналісти поцікавилися в експерта, чому NASA приховує можливі докази інопланетного життя на Марсі.