Науковці заявили про неочікувану знахідку на Марсі

За словами китайських і американських дослідників, на “Червоній планеті” колись були залиті сонцем піщані пляжі з хвилями стародавнього океану, які хлюпочуться.
Головні тези:
- Знахідки підтверджують теорії про сприятливі умови для життя на Марсі у далекому минулому.
- На Марсі є багато особливостей, які нагадують стародавні річки.
Що вдалося дізнатися про минуле Марсу
Нове дослідження науковців є ще одним доказом того, що на Червоній планеті колись була велика водойма, а також більш придатне для життя середовище.
З заявою з цього приводу виступив доцент геології в Університеті штату Пенсільванія Бенджамін Карденас.
За словами науковців, цього разу вдалося виявити приховані шари гірських порід під поверхнею Марса, які переконливо свідчать про наявність у минулому північного океану.
Що важливо розуміти, на Марсі є багато особливостей, які нагадують стародавні річки.
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