Науковці заявили про неочікувану знахідку на Марсі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці заявили про неочікувану знахідку на Марсі

Марс
Джерело:  Axios

За словами китайських і американських дослідників, на “Червоній планеті” колись були залиті сонцем піщані пляжі з хвилями стародавнього океану, які хлюпочуться.

Головні тези:

  • Знахідки підтверджують теорії про сприятливі умови для життя на Марсі у далекому минулому.
  • На Марсі є багато особливостей, які нагадують стародавні річки.

Що вдалося дізнатися про минуле Марсу

Нове дослідження науковців є ще одним доказом того, що на Червоній планеті колись була велика водойма, а також більш придатне для життя середовище.

З заявою з цього приводу виступив доцент геології в Університеті штату Пенсільванія Бенджамін Карденас.

Коли ми озираємося назад на те, де зародилося найраніше життя на Землі, то бачимо, що це було у взаємодії між океанами і суходолом, тож це малює картину стародавнього придатного для життя середовища, здатного вміщати умови, сприятливі для мікробного життя, — наголосив він.

Фото: unsplash.com

За словами науковців, цього разу вдалося виявити приховані шари гірських порід під поверхнею Марса, які переконливо свідчать про наявність у минулому північного океану.

Були знайдені "великі заглибні відкладення в надрах" цієї області, зазначається в дослідженні. Аналіз даних радара виявив "відкладення берегової смуги", схожі на пляжі на Землі з відкладеннями.

Що важливо розуміти, на Марсі є багато особливостей, які нагадують стародавні річки.

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