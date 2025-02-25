Ученые заявили о неожиданной находке на Марсе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые заявили о неожиданной находке на Марсе

Марс
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Источник:  Axios

По словам китайских и американских исследователей, на "Красной планете" когда-то были залитые солнцем песчаные пляжи с волнами древнего океана, которые плещутся.

Главные тезисы

  • Находки подтверждают теории о благоприятных условиях для жизни на Марсе в далеком прошлом.
  • На Марсе есть много особенностей, напоминающих древние реки.

Что удалось узнать о прошлом Марса

Новое исследование ученых является еще одним доказательством того, что на Красной планете когда-то был большой водоем, а также более подходящая для жизни среда.

С заявлением на этот счет выступил доцент геологии в Университете штата Пенсильвания Бенджамин Карденас.

Когда мы оглядываемся назад на то, где зародилась самая ранняя жизнь на Земле, то видим, что это было во взаимодействии между океанами и сушей, так что это рисует картину древней пригодной для жизни среды, способной вмещать условия, благоприятные для микробной жизни, — подчеркнул он.

Фото: unsplash.com

По словам ученых, на этот раз удалось обнаружить скрытые слои горных пород под поверхностью Марса, убедительно свидетельствующих о наличии в прошлом северного океана.

Были найдены "большие погружные отложения в недрах" этой области, отмечается в исследовании. Анализ данных радара обнаружил "отложения береговой полосы", похожие на пляжи на Земле с отложениями.

Что важно понимать, на Марсе есть много особенностей, напоминающих древние реки.

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