Ученые заявили о неожиданной находке на Марсе

По словам китайских и американских исследователей, на "Красной планете" когда-то были залитые солнцем песчаные пляжи с волнами древнего океана, которые плещутся.
Главные тезисы
- Находки подтверждают теории о благоприятных условиях для жизни на Марсе в далеком прошлом.
- На Марсе есть много особенностей, напоминающих древние реки.
Что удалось узнать о прошлом Марса
Новое исследование ученых является еще одним доказательством того, что на Красной планете когда-то был большой водоем, а также более подходящая для жизни среда.
С заявлением на этот счет выступил доцент геологии в Университете штата Пенсильвания Бенджамин Карденас.
По словам ученых, на этот раз удалось обнаружить скрытые слои горных пород под поверхностью Марса, убедительно свидетельствующих о наличии в прошлом северного океана.
Что важно понимать, на Марсе есть много особенностей, напоминающих древние реки.
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