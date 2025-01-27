Астрономы из Европы обнаружили на Марсе тысячи холмов и курганов, покрытых слоями глины, образуемых в результате взаимодействия воды с горными породами.

Что известно о загадочных курганах на Марсе

Астрофизики отмечают, что это свидетельствует о том, что в прошлом Марс выглядел совсем не так, как сейчас.

Это исследование показывает нам, что климат Марса был совсем другим в прошлом. Курганы богаты глинистыми минералами, что означает, что жидкая вода должна была присутствовать на поверхности в больших количествах почти четыре миллиарда лет назад, — рассказывает Джо Макнил из Музея естественной истории в Лондоне. Поделиться

Астрофизики объясняют, что Марс можно разделить на две совершенно разные половины.

На юге находятся древние возвышенности, а на севере — эродированные, в основном низменные равнины, где, как полагают, когда-то существовал большой водоем.

В прошлом температуры на Марсе были намного выше, кроме того, на планете была значительно большая влажность.

Четыре миллиарда лет назад здесь существовали реки, озера и, может быть, даже океан.

Группа ученых под руководством Джо Макнила обнаружила дополнительные свидетельства существования северного моря в виде более 15 тыс. холмов и насыпей высотой до 500 метров, содержащих глинистые материалы.

На Земле подобные холмы обычно образуются в пустынях, где скальные образования подвергались эрозии под влиянием ветра в течение миллионов лет.

В рамках нового исследования ученые изучали область на Марсе, которая по размерам близка территории Великобритании.

В рамках нового исследования ученые изучали область на Марсе, которая по размерам близка территории Великобритании.

Тысячи холмов единственное, что еще напоминает, что когда-то здесь были горы, которые впоследствии отступили на сотни километров, размытые водой и ветром в равнине Хриса к северу и западу от южной горной области, известной как Долина Маврт.

Тысячи холмов единственное, что еще напоминает, что когда-то здесь были горы, которые впоследствии отступили на сотни километров, размытые водой и ветром в равнине Хриса к северу и западу от южной горной области, известной как Долина Маврт.

Используя изображения высокого разрешения и данные спектрального состава из инструментов HiRISE и CRISM на Mars Reconnaissance Orbiter NASA, а также Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства, команда Макнил показала, что марсианские холмы и столовые горы состоят из слоев.

Используя изображения высокого разрешения и данные спектрального состава из инструментов HiRISE и CRISM на Mars Reconnaissance Orbiter NASA, а также Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства, команда Макнил показала, что марсианские холмы и столовые горы состоят из слоев.

Среди этих слоев до 350 метров есть глинистые минералы, которые образуются, когда жидкая вода впитывается и взаимодействует с горной породой в течение миллионов лет.

Среди этих слоев до 350 метров есть глинистые минералы, которые образуются, когда жидкая вода впитывается и взаимодействует с горной породой в течение миллионов лет.

Показывает, что на поверхности должно быть много воды в течение длительного времени. Возможно, она могла происходить из древнего северного океана на Марсе, но эта идея все еще остается спорной, подчеркнул Джо Макнил. Поделиться

Показывает, что на поверхности должно быть много воды в течение длительного времени. Возможно, она могла происходить из древнего северного океана на Марсе, но эта идея все еще остается спорной, подчеркнул Джо Макнил. Поделиться

Сразу под глиняными слоями находятся более старые слои горной породы, содержащие глины; над глиняными слоями находятся младшие слои горной породы, также содержащие глины.

Сразу под глиняными слоями находятся более старые слои горной породы, содержащие глины; над глиняными слоями находятся младшие слои горной породы, также содержащие глины.

курганы на Марсе

курганы на Марсе

То есть глинистые слои относятся к особому влажному периоду в истории Марса во время Нойской эры Красной планеты (охватывающей время от 4,2 до 3,7 миллиарда лет назад), являющейся геологическим периодом, характеризующимся наличием жидкой воды на Марсе.

То есть глинистые слои относятся к особому влажному периоду в истории Марса во время Нойской эры Красной планеты (охватывающей время от 4,2 до 3,7 миллиарда лет назад), являющейся геологическим периодом, характеризующимся наличием жидкой воды на Марсе.

Что известно о результатах поисков внеземной жизни на Марсе

Что известно о результатах поисков внеземной жизни на Марсе

Европейские астрофизики предполагают, что древний вулканический пепел на Марсе может скрывать следы внеземной жизни.

Европейские астрофизики предполагают, что древний вулканический пепел на Марсе может скрывать следы внеземной жизни.

Темные скалы на том месте, где в 2028 году должен осуществить высадку марсоход "Розалинд Франклин" Европейского космического агентства, могут быть остатками вулканических извержений, скрывающих признаки жизни.

Темные скалы на том месте, где в 2028 году должен осуществить высадку марсоход "Розалинд Франклин" Европейского космического агентства, могут быть остатками вулканических извержений, скрывающих признаки жизни.

Европейские астрофизики занимались изучением этих марсианских пород с помощью орбитальных спутников.

Европейские астрофизики занимались изучением этих марсианских пород с помощью орбитальных спутников.

По результатам исследований ученые пришли к выводу, что эти загадочные скалы могли образоваться там миллиарды лет назад из воздуха, возможно, в виде вулканического пепла, поскольку рядом с этим местом не было зафиксировано ни одного вулкана.

По результатам исследований ученые пришли к выводу, что эти загадочные скалы могли образоваться там миллиарды лет назад из воздуха, возможно, в виде вулканического пепла, поскольку рядом с этим местом не было зафиксировано ни одного вулкана.

Астрофизики считают, что темные породы способны скрывать богатые минералами породы под ними от агрессивного излучения из космоса.

Астрофизики считают, что темные породы способны скрывать богатые минералами породы под ними от агрессивного излучения из космоса.

Именно в этих насыщенных минералами породах могут сохраняться признаки жизни.

Именно в этих насыщенных минералами породах могут сохраняться признаки жизни.

Однако ученые почти ничего не знают о том, каким образом образовались поверхностные породы.

Однако в настоящее время ученые почти ничего не знают о том, каким образом образовались поверхностные породы.