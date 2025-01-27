Астрономи з Європи виявили на Марсі тисячі пагорбів та курганів, покритих шарами глини, утворених внаслідок взаємодії води з гірськими породами.

Що відомо про загадкові кургани на Марсі

Астрофізики зазначають, що це свідчить про те, що у минулому Марс виглядав зовсім не так, як зараз.

Це дослідження показує нам, що клімат Марса був зовсім іншим у минулому. Кургани багаті на глинисті мінерали, що означає, що рідка вода повинна була бути присутня на поверхні у великих кількостях майже чотири мільярди років тому, — розповідає Джо Макніл з Музею природної історії в Лондоні. Поширити

Астрофізики пояснюють, що Марс можна розділити на дві абсолютно різні половини.

На півдні знаходяться стародавні височини, а на півночі — еродовані, в основному низовинні рівнини, де, як вважають, колись існувало велике водоймище.

У минулому температури на Марсі були набагато вищими, окрім цього на планеті була значно більша вологість.

Чотири мільярди років тому тут існували річки, озера і, можливо, навіть океан.

Група науковців під керівництвом Джо Макніла виявила додаткові свідчення існування північного моря у вигляді понад 15 тис пагорбів та насипів заввишки до 500 метрів, що містять глинисті матеріали.

На Землі подібні пагорби зазвичай утворюються у пустелях, де скельні утворення зазнавали ерозії під впливом вітру протягом мільйонів років.

У рамках нового дослідження науковці вивчали область на Марсі, яка за размірами близька до території Великої Британії.

У рамках нового дослідження науковці вивчали область на Марсі, яка за размірами близька до території Великої Британії.

Тисячі пагорбів єдине, що ще нагадує, що колись тут були гори, які згодом відступили на сотні кілометрів, розмиті водою та вітром у Рівнині Хриса на північ і захід від південної гірської області, відомої як Долина Маврт.

Тисячі пагорбів єдине, що ще нагадує, що колись тут були гори, які згодом відступили на сотні кілометрів, розмиті водою та вітром у Рівнині Хриса на північ і захід від південної гірської області, відомої як Долина Маврт.

Використовуючи зображення високої роздільної здатності та дані спектрального складу з інструментів HiRISE та CRISM на Mars Reconnaissance Orbiter NASA, а також Mars Express та ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства, команда Макніла показала, що марсіанські пагорби та столові гори складаються з шарів.

Використовуючи зображення високої роздільної здатності та дані спектрального складу з інструментів HiRISE та CRISM на Mars Reconnaissance Orbiter NASA, а також Mars Express та ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства, команда Макніла показала, що марсіанські пагорби та столові гори складаються з шарів.

Серед цих шарів до 350 метрів є глинисті мінерали, які утворюються, коли рідка вода вбирається та взаємодіє з гірською породою протягом мільйонів років.

Серед цих шарів до 350 метрів є глинисті мінерали, які утворюються, коли рідка вода вбирається та взаємодіє з гірською породою протягом мільйонів років.

Показує, що на поверхні мало бути багато води протягом тривалого часу. Можливо, вона могла походити із давнього північного океану на Марсі, але ця ідея все ще залишається спірною, — підкреслив Джо Макніл. Поширити

Показує, що на поверхні мало бути багато води протягом тривалого часу. Можливо, вона могла походити із давнього північного океану на Марсі, але ця ідея все ще залишається спірною, — підкреслив Джо Макніл. Поширити

Відразу під глиняними шарами знаходяться більш старі шари гірської породи, які містять глини; над глиняними шарами знаходяться молодші шари гірської породи, які також містять глини.

Відразу під глиняними шарами знаходяться більш старі шари гірської породи, які містять глини; над глиняними шарами знаходяться молодші шари гірської породи, які також містять глини.

кургани на Марсі

кургани на Марсі

Тобто глинисті шари відносяться до особливого вологого періоду в історії Марса під час Нойської ери Червоної планети (що охоплює час від 4,2 до 3,7 мільярда років тому), яка є геологічним періодом, що характеризується наявністю рідкої води на Марсі.

Тобто глинисті шари відносяться до особливого вологого періоду в історії Марса під час Нойської ери Червоної планети (що охоплює час від 4,2 до 3,7 мільярда років тому), яка є геологічним періодом, що характеризується наявністю рідкої води на Марсі.

Що відомо про результати пошуків позаземного життя на Марсі

Що відомо про результати пошуків позаземного життя на Марсі

Європейські астрофізики припускають, що давній вулканічний попіл на Марсі може приховувати сліди позаземного життя.

Європейські астрофізики припускають, що давній вулканічний попіл на Марсі може приховувати сліди позаземного життя.

Темні скелі на тому місці, де у 2028 році має здійснити висадку марсохід "Розалінд Франклін" Європейської космічної агенції, можуть бути рештками вулканічних вивержень, що приховують ознаки життя.

Темні скелі на тому місці, де у 2028 році має здійснити висадку марсохід "Розалінд Франклін" Європейської космічної агенції, можуть бути рештками вулканічних вивержень, що приховують ознаки життя.

Європейські астрофізики займались вивченням цих марсіанських пород за допомогою орбітальних супутників.

Європейські астрофізики займались вивченням цих марсіанських пород за допомогою орбітальних супутників.

За результатами досліджень науковці дійшли висновку, що ці загадкові скелі могли утворитись там мільярди років тому з повітря — можливо, у вигляді вулканічного попелу, оскільки поряд із цим місцем не було зафіксовано ні одного вулкану.

За результатами досліджень науковці дійшли висновку, що ці загадкові скелі могли утворитись там мільярди років тому з повітря — можливо, у вигляді вулканічного попелу, оскільки поряд із цим місцем не було зафіксовано ні одного вулкану.

Астрофізики вважають, що темні породи здатні приховувати багаті на мінерали породи під ними від агресивного випромінювання з космосу.

Астрофізики вважають, що темні породи здатні приховувати багаті на мінерали породи під ними від агресивного випромінювання з космосу.

Саме у цих насичених мінералами породах можуть зберігатись ознаки життя.

Саме у цих насичених мінералами породах можуть зберігатись ознаки життя.

Однак наразі науковці майже нічого не знають про те, яким саме чином утворились поверхневі породи.

Однак наразі науковці майже нічого не знають про те, яким саме чином утворились поверхневі породи.