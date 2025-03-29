Яка небезпека підстерігає на Марсі астронавтів — висновки науковців

Майбутні місії на Червону планету можуть бути вкрай небезпечними для астронавтів. Через наявність у марсіанському пилі токсичних частинок вони потребуватимуть спеціального захисного спорядження.
Головні тези:
- Марсіанський пил містить токсичні частинки, які можуть проникати в легені та кров астронавтів, що спричиняє ризик розвитку хронічних захворювань.
- Наявність кремнезему, гіпсу, перхлоратів та інших небезпечних речовин у пилу створює загрозу для здоров'я членів місії на Марс.
- Астронавти на Червоній планеті вже мають підвищений ризик розвитку легеневого фіброзу через радіаційне опромінення, а додатковий вплив токсичного пилу може погіршити цю ситуацію.
Марсіанський пил має токсичні властивості
Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі GeoHealth.
Під час місій "Аполлон" на Місяць астронавти мали проблеми, спричинені місячним пилом — він прилипав до скафандрів і потрапляв у кабіну посадкового модуля.
Згодом пил провокував кашель, подразнення очей і горла. Дослідження показали, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти хронічні захворювання.
Крім того, марсіанський пил містить токсичні речовини, зокрема кремнезем, гіпс, перхлорати та нанофазні оксиди заліза, які можуть бути небезпечними для здоров’я членів потенційної місії.
Найбільшу загрозу становить ризик для легень астронавтів. Оскільки пил дуже дрібний, очікується, що він залишатиметься в легенях астронавтів, а частина з нього потраплятиме в кровообіг, — пояснив співавтор дослідження Джастін Ванг, студент-медик Школи медицини Кека при Університеті Південної Каліфорнії (USC) у коментарі CNN.
За його словами, астронавти вже мають підвищений ризик розвитку легеневого фіброзу через радіаційне опромінення під час космічних польотів, а такі небезпечні речовини, як кремнезем і оксиди заліза, можуть спричинити хвороби легень, які лише посилять цей ризик.
Крім того, Ванг наголосив на небезпеці перхлоратів — хімічних сполук, які були виявлені в марсіанському ґрунті у токсичних концентраціях. Вони можуть викликати порушення роботи щитоподібної залози та апластичну анемію — захворювання, при якому організм припиняє виробляти достатню кількість клітин крові.
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