Какая опасность подстерегает на Марсе астронавтов — выводы ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Какая опасность подстерегает на Марсе астронавтов — выводы ученых

Марс
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Источник:  The Guardian

Предстоящие миссии на Красную планету могут быть крайне опасны для астронавтов. Из-за наличия в марсианском пыли токсичных частиц они будут нуждаться в специальном защитном снаряжении.

Главные тезисы

  • Марсианская пыль содержит токсичные частицы, которые угрожают здоровью астронавтов на Марсе, проникая в их легкие и кровь.
  • Астронавты уже имеют повышенный риск развития легочного фиброза из-за радиационного облучения, и воздействие токсичной марсианской пыли может усугубить этот риск.
  • Опасные вещества в марсианской пыли, такие как кремнезем, гипс, перхлораты, могут вызвать хронические заболевания и нарушения работы органов, представляя угрозу для здоровья астронавтов.

Марсианская пыль обладает токсичными свойствами

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале GeoHealth.

Во время миссий "Аполлон" на Луну у астронавтов были проблемы, вызванные лунной пылью — он прилипал к скафандрам и попадал в кабину посадочного модуля.

Впоследствии пыль провоцировала кашель, раздражение глаз и горла. Исследования показали, что длительное влияние таких частиц может вызвать хронические заболевания.

Хотя марсианская пыль не такая острая и абразивная, как лунная, она имеет похожее свойство прилипать ко всему. Мелкие частицы, составляющие около 4% толщины человеческого волоса, могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровь.

Кроме того, марсианская пыль содержит токсичные вещества, в частности, кремнезем, гипс, перхлораты и нанофазные оксиды железа, которые могут быть опасными для здоровья членов потенциальной миссии.

Наибольшую угрозу представляет риск для легких астронавтов. Поскольку пыль очень мелкая, ожидается, что она будет оставаться в легких астронавтов, а часть из нее будет попадать в кровообращение, — объяснил соавтор исследования Джастин Ванг, студент-медик Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии (USC) в комментарии CNN.

По его словам, астронавты уже имеют повышенный риск развития легочного фиброза из-за радиационного облучения во время космических полетов, а такие опасные вещества, как кремнезем и оксиды железа, могут вызвать болезни легких, которые только усугубит этот риск.

Кроме того, Ванг отметил опасность перхлоратов — химических соединений, обнаруженных в марсианском грунте в токсичных концентрациях. Они могут вызвать нарушение работы щитовидной железы и апластическую анемию — заболевание, при котором организм прекращает вырабатывать достаточное количество клеток крови.

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