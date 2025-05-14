NASA скрывает шокирующую правду о Марсе — астробиолог

Научный сотрудник Букингемского университета и астробиолог Барри Ди Грегорио выступил с громким заявлением, ошеломившим мир. Он утверждает, что NASA выявило признаки инопланетной жизни на Марсе, однако не рассказывает об этом человечеству.

Что может скрывать NASA

Согласно данным Барри Ди Грегорио, NASA не раскрывает эту тайну, поскольку хочет подогреть интерес к своим планам и отправить людей на Красную планету в 2030-е годы.

Астробиолог заявил журналистам, что агентство располагает снимками инопланетных окаменелостей.

Так, указано, что еще 7 лет назад марсоход Curiosity сфотографировал рост кристаллов, которые были биогенными — то есть созданы живыми организмами.

Кроме того, в 2020 году марсоход Perseverance смог зафиксировать признаки "красновидных" инопланетян, бродивших по его историческим океанам.

Фото: unsplash.com

Журналисты поинтересовались у эксперта, почему NASA скрывает доказательства инопланетной жизни на Марсе.