NASA скрывает шокирующую правду о Марсе — астробиолог
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA скрывает шокирующую правду о Марсе — астробиолог

Что может скрывать NASA
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Источник:  The Sun

Научный сотрудник Букингемского университета и астробиолог Барри Ди Грегорио выступил с громким заявлением, ошеломившим мир. Он утверждает, что NASA выявило признаки инопланетной жизни на Марсе, однако не рассказывает об этом человечеству.

Главные тезисы

  • Снимки инопланетных окаменелостей и признаки инопланетной жизни на Марсе шокировали астробиолога.
  • Он также озвучил предположение, почему NASA не рассказывает правду о своих находках.

Что может скрывать NASA

Согласно данным Барри Ди Грегорио, NASA не раскрывает эту тайну, поскольку хочет подогреть интерес к своим планам и отправить людей на Красную планету в 2030-е годы.

Астробиолог заявил журналистам, что агентство располагает снимками инопланетных окаменелостей.

Так, указано, что еще 7 лет назад марсоход Curiosity сфотографировал рост кристаллов, которые были биогенными — то есть созданы живыми организмами.

Кроме того, в 2020 году марсоход Perseverance смог зафиксировать признаки "красновидных" инопланетян, бродивших по его историческим океанам.

Фото: unsplash.com

Журналисты поинтересовались у эксперта, почему NASA скрывает доказательства инопланетной жизни на Марсе.

Думаю, они не хотят говорить об этом из-за того, что отправляют туда людей... Если они говорят, что мы обнаружили жизнь на Марсе, она может отличаться от земной и может быть токсичной или опасной для людей-астронавтов, — поделился своим предположением Барри Ди Грегорио.

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