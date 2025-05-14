NASA скрывает шокирующую правду о Марсе — астробиолог

Научный сотрудник Букингемского университета и астробиолог Барри Ди Грегорио выступил с громким заявлением, ошеломившим мир. Он утверждает, что NASA выявило признаки инопланетной жизни на Марсе, однако не рассказывает об этом человечеству.
Главные тезисы
- Снимки инопланетных окаменелостей и признаки инопланетной жизни на Марсе шокировали астробиолога.
- Он также озвучил предположение, почему NASA не рассказывает правду о своих находках.
Что может скрывать NASA
Согласно данным Барри Ди Грегорио, NASA не раскрывает эту тайну, поскольку хочет подогреть интерес к своим планам и отправить людей на Красную планету в 2030-е годы.
Астробиолог заявил журналистам, что агентство располагает снимками инопланетных окаменелостей.
Так, указано, что еще 7 лет назад марсоход Curiosity сфотографировал рост кристаллов, которые были биогенными — то есть созданы живыми организмами.
Кроме того, в 2020 году марсоход Perseverance смог зафиксировать признаки "красновидных" инопланетян, бродивших по его историческим океанам.
Журналисты поинтересовались у эксперта, почему NASA скрывает доказательства инопланетной жизни на Марсе.
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