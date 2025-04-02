Марс может столкнуться с масштабным потопом

Результаты нового исследования, проведенного иностранными учеными, указывают на то, что на Марсе могут находиться огромные запасы воды под формацией Медузовых ямок (MFF) вблизи экватора. Фактически это означает, что рано или поздно “Красная планета” может быть полностью затопленной.

Что известно о новой угрозе для Марса

Как отмечают ученые, формация Медузовых ямок (MFF) вблизи экватора — это богатое на лед месторождение, которое может быть самым известным резервуаром воды в этой части планеты.

Что важно понимать, по объему его можно сравнить с Красным морем на Земле.

Ученые уже озвучили конкретный прогноз: если это месторождение растает, то может затопить всю планету почти трехметровым слоем воды.

Кроме того, подчеркивается, что подземный резервуар воды простирается на глубину до 3,7 км.

Фото: unsplash.com

С заявлением на этот счет уже выступил ведущий автор исследования и ученый из Смитсоновского института Томас Уоттерс.

По словам последнего, он и его команда исследовали MFF, используя новые данные из радара MARSIS Mars Express, и обнаружили, что залежи даже толще, чем считалось ранее.