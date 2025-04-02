Марс може зіткнутися з масштабним потопом

Результати нового дослідження, яке провели іноземні вчені, вказують на те, що на Марсі можуть знаходитися величезні запаси води під формацією Медузових ямок (MFF) поблизу екватора. Фактично це означає, що рано чи пізно “Червона планета” може бути повністю затопленою.

Що відомо про нову загрозу для Марса

Як зазначають науковці, формація Медузових ямок (MFF) поблизу екватора — це багате на лід родовище, яке може бути найбільшим відомим резервуаром води в цій частині планети.

Що важливо розуміти, за обсягом його можна порівняти із Червоним морем, що на Землі.

Вчені уже озвучили невтішний прогноз: якщо це родовище розтане, то може затопити всю планету майже триметровим шаром води.

Окрім того, наголошується, що підземний резервуар води простягається на глибину до 3,7 км.

Фото: unsplash.com

З заявою з цього приводу уже виступив провідний автор дослідження і науковець зі Смітсонівського інституту Томас Уоттерс.

За словами останнього, він та його команда дослідили MFF, використовуючи новіші дані з радара MARSIS Mars Express, і виявили, що поклади навіть товщі, ніж вважалося раніше.