В США продают самый большой кусок Марса — цена впечатляет

В Нью-Йорке пытаются продать самый большой кусок с поверхности Марса, который когда-либо попадал на Землю. Его вес достигает 25 кг. Организаторы аукциона намерены выручить от 2 до 4 миллионов долларов.

Кусок Марса планируют продать за миллионы

По словам представителей аукционного дома Sotheby's, который и осуществляет продажу, этот “драгоценный” кусок снесло с поверхности Марса массивным ударом астероида.

Он смог преодолеть 225 миллионов километров до нашей планеты, а затем упал в Сахару.

На него наткнулись среди песков Нигерии еще 2 года назад.

Что важно понимать, этот кусок Марса примерно на 70% больше предыдущего крупнейшего из найденных фрагментов.

Небольшой фрагмент камня изъяли и отправили в специализированную лабораторию, которая подтвердила его происхождение. Для этого специалисты сравнили его с химическим составом марсианских образцов, получившихся благодаря миссии на планету космического зонда "Викинг" в 1976 году. Поделиться

В рамках исследования стало известно, что речь идет об оливин-микрогабброическом шерготите (olivine-microgabbroic shergottite) — типе породы из Марса, образовавшейся вследствие медленного охлаждения магмы.

Кроме того, указано, камень имеет крупнозернистую текстуру и содержит минералы пироксен и оливин.