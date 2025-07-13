В США продают самый большой кусок Марса — цена впечатляет
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В США продают самый большой кусок Марса — цена впечатляет

Кусок Марса планируют продать за миллионы
Читати українською
Источник:  Phys.org

В Нью-Йорке пытаются продать самый большой кусок с поверхности Марса, который когда-либо попадал на Землю. Его вес достигает 25 кг. Организаторы аукциона намерены выручить от 2 до 4 миллионов долларов.

Главные тезисы

  • Этот фрагмент был отнесен на Землю массивным ударом астероида.
  • Он на 70% больше предыдущих найденных кусков.

Кусок Марса планируют продать за миллионы

По словам представителей аукционного дома Sotheby's, который и осуществляет продажу, этот “драгоценный” кусок снесло с поверхности Марса массивным ударом астероида.

Он смог преодолеть 225 миллионов километров до нашей планеты, а затем упал в Сахару.

На него наткнулись среди песков Нигерии еще 2 года назад.

Что важно понимать, этот кусок Марса примерно на 70% больше предыдущего крупнейшего из найденных фрагментов.

Небольшой фрагмент камня изъяли и отправили в специализированную лабораторию, которая подтвердила его происхождение. Для этого специалисты сравнили его с химическим составом марсианских образцов, получившихся благодаря миссии на планету космического зонда "Викинг" в 1976 году.

В рамках исследования стало известно, что речь идет об оливин-микрогабброическом шерготите (olivine-microgabbroic shergottite) — типе породы из Марса, образовавшейся вследствие медленного охлаждения магмы.

Кроме того, указано, камень имеет крупнозернистую текстуру и содержит минералы пироксен и оливин.

При этом поверхность куска Красной планеты стекловидная — вероятно, из-за воздействия высокой температуры во время прохождения сквозь атмосферу Земли.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
NASA скрывает шокирующую правду о Марсе — астробиолог
Что может скрывать NASA
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые впервые нашли причину появления темных полос на Марсе
Марс
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
NASA смогло раскрыть одну из древнейших тайн Марса
Ученые узнают все больше о Марсе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?