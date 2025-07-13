В США продают самый большой кусок Марса — цена впечатляет

В Нью-Йорке пытаются продать самый большой кусок с поверхности Марса, который когда-либо попадал на Землю. Его вес достигает 25 кг. Организаторы аукциона намерены выручить от 2 до 4 миллионов долларов.
Главные тезисы
- Этот фрагмент был отнесен на Землю массивным ударом астероида.
- Он на 70% больше предыдущих найденных кусков.
Кусок Марса планируют продать за миллионы
По словам представителей аукционного дома Sotheby's, который и осуществляет продажу, этот “драгоценный” кусок снесло с поверхности Марса массивным ударом астероида.
Он смог преодолеть 225 миллионов километров до нашей планеты, а затем упал в Сахару.
На него наткнулись среди песков Нигерии еще 2 года назад.
Что важно понимать, этот кусок Марса примерно на 70% больше предыдущего крупнейшего из найденных фрагментов.
В рамках исследования стало известно, что речь идет об оливин-микрогабброическом шерготите (olivine-microgabbroic shergottite) — типе породы из Марса, образовавшейся вследствие медленного охлаждения магмы.
Кроме того, указано, камень имеет крупнозернистую текстуру и содержит минералы пироксен и оливин.
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