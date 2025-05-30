NASA смогло раскрыть одну из древнейших тайн Марса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA смогло раскрыть одну из древнейших тайн Марса

Ученые узнают все больше о Марсе
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Источник:  Interesting Engineering

Впервые в истории человечества миссия MAVEN NASA непосредственно наблюдала процесс, которые ученые называют распыление. Что важно понимать, речь идет о неуловимом механизме выхода из атмосферы, когда заряженные частицы из солнечного ветра врезаются в марсианскую атмосферу, выбрасывая атомы в космос.

Главные тезисы

  • Распыление, вызванное заряженными частицами солнечного ветра, может служить основной причиной потери плотной атмосферы на Марсе.
  • Этот прорыв в исследовании Красной планеты является важным шагом для миссии MAVEN.

Ученые узнают все больше о Марсе

По мнению ученых, именно распыление может быть главной причиной того, что Красная планета потеряла свою плотную атмосферу, а вместе с ней и способность поддерживать жидкую воду на своей поверхности.

Что важно понимать, этот прорыв является крайне важным событием для MAVEN — миссии в рамках программы исследования Марса.

Ее главная цель — наконец узнать, как Красная планета потеряла свою атмосферу.

Ранее ученые склонялись к мнению, что этот процесс играет роль в атмосферной эрозии Марса, однако у них не было конкретных доказательств.

С заявлением на этот счет выступила главная исследовательница MAVEN в Лаборатории физики атмосферы и космоса в Университете Колорадо Шеннон Карри:

Это как бросать пушечное ядро ​​в бассейн. Пушечное ядро ​​в данном случае — это тяжелые ионы, которые очень быстро врезаются в атмосферу и выплескивают нейтральные атомы и молекулы.

Следует также отметить, что предыдущие открытия давали только косвенные подсказки, указывая на возможность распыления, но не фиксируя сам процесс.

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