Ученые впервые нашли причину появления темных полос на Марсе

Марс до сих пор остается одной из самых загадочных планет, которая скрывает многие тайны. Однако одну из них удалось в конце концов разгадать. Речь идет о так называемых темных полосах, которые разрастаются, разветвляются, а потом исчезают.

Как возникают темные полосы на Марсе

Довольно долго ученые считали их лучшим доказательством того, что на Красной планете есть жидкая вода.

Однако новое исследование не просто бросает вызов этой теории, а фактически опровергает ее.

С заявлением по этому поводу выступил Адомас Валантинас — планетолог из Университета Брауна.

По словам последнего, он и его команда не нашли признаков того, что эти полосы связаны с водой.

Чтобы сделать такой вывод, ученые внимательно проанализировали 87 000 спутниковых снимков, на которых было зафиксировано около 500 000 полос.

Изучая глобальную карту, мы смогли сравнить ее с другими данными: температурой, влажностью, скоростью ветра, сдвигами, гидратацией поверхности. Поделиться

Как отмечают ученые, они заметили четкую корреляцию с повышенной скоростью ветра и пылью.