Ученые впервые нашли причину появления темных полос на Марсе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые впервые нашли причину появления темных полос на Марсе

Марс
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Источник:  IFL Science

Марс до сих пор остается одной из самых загадочных планет, которая скрывает многие тайны. Однако одну из них удалось в конце концов разгадать. Речь идет о так называемых темных полосах, которые разрастаются, разветвляются, а потом исчезают.

Главные тезисы

  • Новое исследование опровергает теорию о наличии воды на Марсе.
  • Анализируя тысячи спутниковых снимков, ученые обнаружили корреляцию между темными полосами и скоростью ветра и скоплением пыли на планете.

Как возникают темные полосы на Марсе

Довольно долго ученые считали их лучшим доказательством того, что на Красной планете есть жидкая вода.

Однако новое исследование не просто бросает вызов этой теории, а фактически опровергает ее.

С заявлением по этому поводу выступил Адомас Валантинас — планетолог из Университета Брауна.

По словам последнего, он и его команда не нашли признаков того, что эти полосы связаны с водой.

Чтобы сделать такой вывод, ученые внимательно проанализировали 87 000 спутниковых снимков, на которых было зафиксировано около 500 000 полос.

Изучая глобальную карту, мы смогли сравнить ее с другими данными: температурой, влажностью, скоростью ветра, сдвигами, гидратацией поверхности.

Как отмечают ученые, они заметили четкую корреляцию с повышенной скоростью ветра и пылью.

Что важно понимать, существование жидкой воды на поверхности Марса остается крайне маловероятным.

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