Вчені вперше знайшли причину появи темних смуг на Марсі

Марс — досі залишається однією з найзагадковіших планет, яка приховує багато таємниць. Однак одну з них вдалося врешті-решт розгадати. Йдеться про так звані темні смуги, які розростаються, розгалужуються, а згодом зникають.
Головні тези:
- Нове дослідження спростовує теорію про наявність води на Марсі.
- Аналізуючи тисячі супутникових знімків, вчені виявили кореляцію між темними смугами та швидкістю вітру й накопиченням пилу на планеті.
Як виникають темні смуги на Марсі
Доволі довго науковці вважали їх найкращим доказом того, що на Червоній планеті досі є рідка вода.
Однак нове дослідження не просто кидає виклик цій теорії, а фактично спростовує її.
З заявою з цього приводу виступив Адомас Валантінас — планетолог з Університету Брауна.
За словами останнього, він та його команда не виявили ознак того, що ці смуги пов’язані з водою.
Щоб дійти такого висновку, вчені уважно проаналізували 87 000 супутникових знімків, на яких були зафіксовані близько 500 000 смуг.
Як зазначають науковці, вони помітили чітку кореляцію з підвищеною швидкістю вітру та накопиченням пилу.
Що важливо розуміти, існування рідкої води на поверхні Марса наразі залишається вкрай малоймовірним.
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