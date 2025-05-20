Вчені вперше знайшли причину появи темних смуг на Марсі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені вперше знайшли причину появи темних смуг на Марсі

Марс
Джерело:  IFL Science

Марс — досі залишається однією з найзагадковіших планет, яка приховує багато таємниць. Однак одну з них вдалося врешті-решт розгадати. Йдеться про так звані темні смуги, які розростаються, розгалужуються, а згодом зникають.

Головні тези:

  • Нове дослідження спростовує теорію про наявність води на Марсі.
  • Аналізуючи тисячі супутникових знімків, вчені виявили кореляцію між темними смугами та швидкістю вітру й накопиченням пилу на планеті.

Як виникають темні смуги на Марсі

Доволі довго науковці вважали їх найкращим доказом того, що на Червоній планеті досі є рідка вода.

Однак нове дослідження не просто кидає виклик цій теорії, а фактично спростовує її.

З заявою з цього приводу виступив Адомас Валантінас — планетолог з Університету Брауна.

За словами останнього, він та його команда не виявили ознак того, що ці смуги пов’язані з водою.

Щоб дійти такого висновку, вчені уважно проаналізували 87 000 супутникових знімків, на яких були зафіксовані близько 500 000 смуг.

Маючи глобальну карту, ми змогли порівняти її з іншими даними: температурою, вологістю, швидкістю вітру, наявністю зсувів, гідратації поверхні.

Як зазначають науковці, вони помітили чітку кореляцію з підвищеною швидкістю вітру та накопиченням пилу.

Що важливо розуміти, існування рідкої води на поверхні Марса наразі залишається вкрай малоймовірним.

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