NASA змогло розкрити одну з найдавніших таємниць Марса
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA змогло розкрити одну з найдавніших таємниць Марса

Вчені дізнають дедалі більш про Марс
Джерело:  Interesting Engineering

Уперше в історії людства місія MAVEN NASA безпосередньо спостерігала процес, який науковці називають розпиленням. Що важливо розуміти, йдеться про невловимий механізм виходу з атмосфери, коли заряджені частинки з сонячного вітру врізаються в марсіанську атмосферу, викидаючи атоми в космос.

Головні тези:

  • Розпилення, викликане зарядженими частинками сонячного вітру, може бути основною причиною втрати щільної атмосфери на Марсі.
  • Цей прорив у дослідженні Червоної планети є важливим кроком для місії MAVEN.

Вчені дізнають дедалі більш про Марс

На переконання науковців, саме розпилення може бути головною причиною того, що Червона планета втратила свою щільну атмосферу, а разом з нею і здатність підтримувати рідку воду на своїй поверхні.

Що важливо розуміти, цей прорив є вкрай важливою подією для MAVEN — місії у межах програми дослідження Марса.

Її головна ціль — врешті-решт дізнатися, як Червона планета втратила свою атмосферу.

Раніше науковці схилялися до думки, що цей процес відіграє роль в атмосферній ерозії Марса, однак них не було конкретних доказів.

З заявою з цього приводу виступила головна дослідниця MAVEN в Лабораторії фізики атмосфери і космосу в Університеті Колорадо Шеннон Каррі:

Це як кидати гарматне ядро в басейн. Гарматне ядро в даному випадку — це важкі іони, які дуже швидко врізаються в атмосферу і вихлюпують нейтральні атоми і молекули.

Варто також зазначити, що попередні відкриття давали лише непрямі підказки, вказуючи на можливість розпилення, але не фіксуючи сам процес.

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Категорія
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