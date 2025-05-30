NASA змогло розкрити одну з найдавніших таємниць Марса

Уперше в історії людства місія MAVEN NASA безпосередньо спостерігала процес, який науковці називають розпиленням. Що важливо розуміти, йдеться про невловимий механізм виходу з атмосфери, коли заряджені частинки з сонячного вітру врізаються в марсіанську атмосферу, викидаючи атоми в космос.
Головні тези:
- Розпилення, викликане зарядженими частинками сонячного вітру, може бути основною причиною втрати щільної атмосфери на Марсі.
- Цей прорив у дослідженні Червоної планети є важливим кроком для місії MAVEN.
Вчені дізнають дедалі більш про Марс
На переконання науковців, саме розпилення може бути головною причиною того, що Червона планета втратила свою щільну атмосферу, а разом з нею і здатність підтримувати рідку воду на своїй поверхні.
Що важливо розуміти, цей прорив є вкрай важливою подією для MAVEN — місії у межах програми дослідження Марса.
Її головна ціль — врешті-решт дізнатися, як Червона планета втратила свою атмосферу.
Раніше науковці схилялися до думки, що цей процес відіграє роль в атмосферній ерозії Марса, однак них не було конкретних доказів.
З заявою з цього приводу виступила головна дослідниця MAVEN в Лабораторії фізики атмосфери і космосу в Університеті Колорадо Шеннон Каррі:
Варто також зазначити, що попередні відкриття давали лише непрямі підказки, вказуючи на можливість розпилення, але не фіксуючи сам процес.
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