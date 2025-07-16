Найбільший метеорит із Марса продали на аукціоні — скільки коштував

Найбільший за розміром відомий фрагмент каміння Марса на Землі був проданий за 4,3 млн доларів США на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку 16 липня.
Головні тези:
- На аукціоні Sotheby's був проданий найбільший за розміром відомий фрагмент каміння Марса за 4,3 млн доларів.
- Метеорит NWA 16788 важить 24,5 кг і був виявлений у Нігері у листопаді 2023 року.
- Цей марсіанський метеорит є унікальним, оскільки він є одним з лише 400 метеоритів з Марса, знайдених на Землі.
Найбільший шматок Марса продали на аукціоні
Каміння з Червоної планети було продано анонімному покупцю.
В аукціонному домі розповіли, що сам метеорит NWA 16788 важить 24,5 кг.
Згідно з даними Sotheby's, цей метеорит був виявлений у листопаді 2023 року у віддаленому регіоні Агадес у Нігері.
NWA 16788 є унікальним, адже він приблизно на 70% більший за розміром за наступний за величиною шматок Марса коли-небудь знайдений на Землі.
Він також неймовірно рідкісний: на Землі було знайдено лише близько 400 марсіанських метеоритів.
Аналіз внутрішнього складу метеорита показав, що він, ймовірно, був відірваний від поверхні Марса та викинутий у космос внаслідок зіткнення з астероїдом, яке було настільки потужним, що перетворило частини метеорита на скло.
У лютому 2021 року інший марсіанський метеорит був проданий на аукціоні Christie's за 200 тис дол США, що значно перевищувало його доаукціонну оцінку в 30-50 тис дол США.
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