Астероїд, який восени 2024 року кілька місяців літав навколо Землі, ймовірно, утворився внаслідок зіткнення загадкового об'єкта з Місяцем кілька десятків тисяч років тому.

Що відомо про астероїд, який кілька місяців був другим супутником Землі

Астрофізики наразі називають астероїд 2024 PT5 міні-Місяцем. Його розміри можна порівняти зі шкільним автобусом.

Результати вивчення цього космічного об’єкта дозволили науковцям зробити висновок, що він є уламком Місяця.

Можливо, цей об'єкт був викинутий у космос внаслідок удару по місячній поверхні, який стався десятки тисяч років тому, — зазначається у матеріалі. Поширити

Це лише другий випадок, коли астрофізики пов’язують навколоземний об'єкт із Місяцем.

Астероїд 2024 PT5

Аналогічне припущення було зроблене у 2021 році щодо астероїда 469219 Kamoʻoalewa.

Наразі астрономи схиляються до того, що колись від Місяця відкололась низка фрагментів.

Ми знали, що фрагменти Місяця можуть ховатися у таких навколоземних орбітах, — пояснює провідний автор дослідження, дослідник Лоуелівської обсерваторії Тедді Карета. Поширити

У матеріалі зазначається, що Земля часто стикається з астероїдами або метеороїдами, які стають її тимчасовими супутниками.

Сучасні обсерваторії, такі як ATLAS призначені для виявлення таких об'єктів.

Чому вивчення астероїдів навколо Землі є таким важливим

Зокрема, 2024 PT5 був вперше виявлений 7 серпня, вже 16 серпня команда Карети зафіксувала об'єкт за допомогою телескопа в Аризоні та інфрачервоного телескопа NASA на Гаваях.

Тедді Карета аналізував світлові характеристики 2024 PT5, порівнюючи їх з місячними зразками, отриманими від місії "Аполлон" та радянськими автоматичними станціями.

Дослідження показало, що склад астероїда збігається із силікатними місячними породами. Крім того, його траєкторія у формі "підкови" вказує на місцеве походження.

Професор Вішну Редді з університету Аризони зазначає, що результати проведеного аналізу переконливо доводять, що 2024 PT5 колись був частиною Місяця.

Непрямі докази роблять місячний варіант найбільш логічним. Але поки ви не привезете зразок, неможливо точно сказати, що це шматок Місяця, — додає Вішну Редді. Поширити

Наразі немає планів щодо відбору фрагментів 2024 PT5 для досліджень на Землі. Проте, Китай розробляє місію Tianwen-2, щоб зібрати зразки об'єкта 469219 Kamoʻoalewa.