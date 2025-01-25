Астероїд, який восени 2024 року кілька місяців літав навколо Землі, ймовірно, утворився внаслідок зіткнення загадкового об'єкта з Місяцем кілька десятків тисяч років тому.
Головні тези:
- Астероїд 2024 PT5, який літав навколо Землі, ймовірно, виник внаслідок зіткнення Місяця з невідомим об'єктом десятки тисяч років тому.
- Вивчення космічних об'єктів навколо Землі є важливим для наукового спілкування та розуміння процесів у космосі.
- Астрономи підтвердили, що астероїд 2024 PT5 має силікатний склад, що співпадає з місячними породами.
Що відомо про астероїд, який кілька місяців був другим супутником Землі
Астрофізики наразі називають астероїд 2024 PT5 міні-Місяцем. Його розміри можна порівняти зі шкільним автобусом.
Результати вивчення цього космічного об’єкта дозволили науковцям зробити висновок, що він є уламком Місяця.
Це лише другий випадок, коли астрофізики пов’язують навколоземний об'єкт із Місяцем.
Аналогічне припущення було зроблене у 2021 році щодо астероїда 469219 Kamoʻoalewa.
Наразі астрономи схиляються до того, що колись від Місяця відкололась низка фрагментів.
У матеріалі зазначається, що Земля часто стикається з астероїдами або метеороїдами, які стають її тимчасовими супутниками.
Сучасні обсерваторії, такі як ATLAS призначені для виявлення таких об'єктів.
Чому вивчення астероїдів навколо Землі є таким важливим
Зокрема, 2024 PT5 був вперше виявлений 7 серпня, вже 16 серпня команда Карети зафіксувала об'єкт за допомогою телескопа в Аризоні та інфрачервоного телескопа NASA на Гаваях.
Тедді Карета аналізував світлові характеристики 2024 PT5, порівнюючи їх з місячними зразками, отриманими від місії "Аполлон" та радянськими автоматичними станціями.
Дослідження показало, що склад астероїда збігається із силікатними місячними породами. Крім того, його траєкторія у формі "підкови" вказує на місцеве походження.
Професор Вішну Редді з університету Аризони зазначає, що результати проведеного аналізу переконливо доводять, що 2024 PT5 колись був частиною Місяця.
Наразі немає планів щодо відбору фрагментів 2024 PT5 для досліджень на Землі. Проте, Китай розробляє місію Tianwen-2, щоб зібрати зразки об'єкта 469219 Kamoʻoalewa.
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