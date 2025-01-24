Компанія Lonestar Data Holdings заявила про намір запустити на Місяць перший в історії дата-центр, що стане кроком вперед у розвитку космічної інфраструктури.

Що відомо про ймовірне розміщення першого в історії дата-центру на Місяці

Зазначається, що місія передбачає доставку та встановлення на Місяці дата-центру, яке може відбутись вже у лютому цього року.

Реалізацією місії займається компанія Intuitive Machines, а обладнання на Місяць доставлятиме ракета SpaceX Falcon 9.

У рамках місії планується використовувати передове обладнання для забезпечення автономної роботи дата-центру у космічних умовах.

Дата-центр на Місяці

Успішна реалізація проєкту дозволить не тільки зберігати та обробляти дані у космосі, а й відкрити нові перспективи для майбутніх космічних місій та досліджень.

Чому встановлення дата-центру на Місяці має таку важливість

Дата-центр дозволить здійснювати обробку даних безпосередньо на місці, позбавившись затримок та витрат для передачі інформації на Землю.

Цей крок також може стати основою для створення складніших космічних інфраструктур у майбутньому, включаючи бази для досліджень та комерційних операцій.

Компанія Lonestar Data Holdings вже кілька років працює над реалізацією проєкту та встигла провести успішне тестування зберігання даних на Місяці в лютому минулого року та на Міжнародній космічній станції у 2021 році.

Однак встановлення такого складного об’єкта, як дата-центр, на поверхні Місяця залишається величезним технічним викликом.

Суворі умови навколишнього середовища, складнощі з обслуговуванням та астрономічні витрати можуть спричинити серйозні проблеми.

Також існують ризики, пов’язані з запуском в космос. У разі невдачі немає можливості для відновлення обладнання. На щастя, дата-центр матиме резервну копію на Землі в центрі Flexential у Тампі.