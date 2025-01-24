На Місяці хочуть розмістити перший в історії дата-центр. Чому це важливо
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На Місяці хочуть розмістити перший в історії дата-центр. Чому це важливо

Дата-центр на Місяці
Джерело:  online.ua

Компанія Lonestar Data Holdings заявила про намір запустити на Місяць перший в історії дата-центр, що стане кроком вперед у розвитку космічної інфраструктури. 

Головні тези:

  • Встановлення дата-центру на Місяці - історична подія з важливими наслідками для космічної інфраструктури.
  • Проєкт компанії Lonestar Data Holdings передбачає доставку та встановлення дата-центру на Місяці вже у лютому цього року.
  • Цей крок дозволить обробляти дані у космосі без затримок та витрат на передачу інформації на Землю та відкриє шлях до нових космічних досліджень.

Що відомо про ймовірне розміщення першого в історії дата-центру на Місяці

Зазначається, що місія передбачає доставку та встановлення на Місяці дата-центру, яке може відбутись вже у лютому цього року.

Реалізацією місії займається компанія Intuitive Machines, а обладнання на Місяць доставлятиме ракета SpaceX Falcon 9.

У рамках місії планується використовувати передове обладнання для забезпечення автономної роботи дата-центру у космічних умовах.

На Місяці хочуть розмістити перший в історії дата-центр
Дата-центр на Місяці

Успішна реалізація проєкту дозволить не тільки зберігати та обробляти дані у космосі, а й відкрити нові перспективи для майбутніх космічних місій та досліджень.

Чому встановлення дата-центру на Місяці має таку важливість

Дата-центр дозволить здійснювати обробку даних безпосередньо на місці, позбавившись затримок та витрат для передачі інформації на Землю.

Цей крок також може стати основою для створення складніших космічних інфраструктур у майбутньому, включаючи бази для досліджень та комерційних операцій.

Компанія Lonestar Data Holdings вже кілька років працює над реалізацією проєкту та встигла провести успішне тестування зберігання даних на Місяці в лютому минулого року та на Міжнародній космічній станції у 2021 році.

Однак встановлення такого складного об’єкта, як дата-центр, на поверхні Місяця залишається величезним технічним викликом.

Суворі умови навколишнього середовища, складнощі з обслуговуванням та астрономічні витрати можуть спричинити серйозні проблеми.

Також існують ризики, пов’язані з запуском в космос. У разі невдачі немає можливості для відновлення обладнання. На щастя, дата-центр матиме резервну копію на Землі в центрі Flexential у Тампі.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
США успішно запустили на Місяць ракету з приватним посадковим модулем — відео
Ракета
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
NASA запустили український прапор на Місяць — відео
NASA
прапор
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Земля могла захопити Місяць "у полон". Що відомо про нову теорію вчених
місяць

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?