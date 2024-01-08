США успішно запустили на Місяць ракету з приватним посадковим модулем — відео

United Launch Alliance успішно запустив у космос свою першу ракету Vulcan Centaur, в межах тестового польоту ракета перенесе приватний посадковий модуль Astrobotic Peregrine на Місяць.

Ракета Vulcan Centaur летить на Місяць

Після кількох тижнів затримок United Launch Alliance запустив ракету Vulcan Centaur з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 2:18 за місцевим часом (о 9:18 за київським часом) 8 січня у рамках місії Cert-1. Ракета також несе посадковий модуль приватної місії Peregrine, створеної американською компанією Astrobotic.

Про подію повідомляє Space.com.

Посадковий модуль Astrobotic Peregrine мав відокремитися від верхнього ступеню Vulcan через 50 хвилин після зльоту. Посадка на Місяць запланована на 23 лютого. Поширити

Peregrine виконає шість експериментів для NASA у якості першого польоту програми агентства Commercial Lunar Payload Services. Місія спробує здійснити першу висадку США на Місяць з часів місії Apollo-17 у 1972 році. В разі успіху Peregrine стане першою приватною місією, яка безпечно висадилась на Місяць.

Peregrine також перевозить на Місяць низку корисних навантажень, зокрема пакунок для служби доставки DHL, цифрову художню галерею, зразки ДНК людини та кремованих останків для космічних поховальних компаній Celestis та Elysium.

На Місяці побудують маяки

Компанія зі США має намір збудувати на Місяці 100-метрові маяки, які можуть мати вагоме значення для астронавтів.

Як пише Talker, уряд США повідомив про те, що обрав каліфорнійську технологічну компанію Honeybee Robotics для розробки так званих LUNARSABERs. Це розшифровується як "місячна допоміжна навігація з розширеним дистанційним зондуванням і автономним випромінюванням для перерозподілу енергії".

Простіше кажучи, мова йде про гігантські ліхтарі або ж маяки, які вказуватимуть шлях астронавтам. Але це не єдине, що вони вмітимуть.

Honeybee Robotics була обрана в рамках 10-річної програми науково-дослідницького агентства при Міністерстві оборони США DARPA з вивчення можливостей місячної архітектури. Ця структура в уряді США відповідає за розробку новітніх технологій для військового застосування.