США успешно запустили на Луну ракету с приватным посадочным модулем — видео

United Launch Alliance успешно запустил в космос свою первую ракету Vulcan Centaur, в рамках тестового полета ракета перенесет приватный посадочный модуль Astrobotic Peregrine на Луну.

Ракета Vulcan Centaur летит на Луну

После нескольких недель задержек United Launch Alliance запустил ракету Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 2:18 по местному времени (в 9:18 по киевскому времени) 8 января в рамках миссии Cert-1. Ракета также несет посадочный модуль приватной миссии Peregrine, созданной американской компанией Astrobotic.

О случившемся сообщает Space.com.

Посадочный модуль Astrobotic Peregrine должен был отделиться от верхней ступени Vulcan через 50 минут после взлета. Посадка на Луну намечена на 23 февраля. Поделиться

Peregrine проведет шесть экспериментов для NASA в качестве первого полета программы агентства Commercial Lunar Payload Services. Миссия попытается осуществить первую высадку США на Луну со времен миссии Apollo-17 в 1972 году. В случае успеха Peregrine станет первой частной миссией, безопасно высадившейся на Луну.

Peregrine также перевозит на Луну целый ряд полезных нагрузок, в том числе пакет для службы доставки DHL, цифровую художественную галерею, образцы ДНК человека и кремированных останков для космических погребальных компаний Celestis и Elysium.

На Луне построят маяки

Компания из США намерена построить на Луне 100-метровые маяки, которые могут иметь важное значение для астронавтов.

Как пишет Talker, правительство США сообщило о том, что избрало калифорнийскую технологическую компанию Honeybee Robotics для разработки так называемых LUNARSABERs. Это расшифровывается как "лунная вспомогательная навигация с расширенным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии".

Проще говоря, речь идет о гигантских фонарях или маяках, которые будут указывать путь астронавтам. Но это не единственное, что они будут уметь.

Honeybee Robotics была избрана в рамках 10-летней программы научно-исследовательского агентства при Министерстве обороны США DARPA по изучению возможностей лунной архитектуры. Эта структура в правительстве США отвечает за разработку новейших технологий военного применения.