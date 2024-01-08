США успешно запустили на Луну ракету с приватным посадочным модулем — видео

United Launch Alliance успешно запустил в космос свою первую ракету Vulcan Centaur, в рамках тестового полета ракета перенесет приватный посадочный модуль Astrobotic Peregrine на Луну.
Ракета Vulcan Centaur летит на Луну
После нескольких недель задержек United Launch Alliance запустил ракету Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 2:18 по местному времени (в 9:18 по киевскому времени) 8 января в рамках миссии Cert-1. Ракета также несет посадочный модуль приватной миссии Peregrine, созданной американской компанией Astrobotic.
О случившемся сообщает Space.com.
Peregrine проведет шесть экспериментов для NASA в качестве первого полета программы агентства Commercial Lunar Payload Services. Миссия попытается осуществить первую высадку США на Луну со времен миссии Apollo-17 в 1972 году. В случае успеха Peregrine станет первой частной миссией, безопасно высадившейся на Луну.
Peregrine также перевозит на Луну целый ряд полезных нагрузок, в том числе пакет для службы доставки DHL, цифровую художественную галерею, образцы ДНК человека и кремированных останков для космических погребальных компаний Celestis и Elysium.
На Луне построят маяки
Компания из США намерена построить на Луне 100-метровые маяки, которые могут иметь важное значение для астронавтов.
Как пишет Talker, правительство США сообщило о том, что избрало калифорнийскую технологическую компанию Honeybee Robotics для разработки так называемых LUNARSABERs. Это расшифровывается как "лунная вспомогательная навигация с расширенным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии".
Проще говоря, речь идет о гигантских фонарях или маяках, которые будут указывать путь астронавтам. Но это не единственное, что они будут уметь.
Honeybee Robotics была избрана в рамках 10-летней программы научно-исследовательского агентства при Министерстве обороны США DARPA по изучению возможностей лунной архитектуры. Эта структура в правительстве США отвечает за разработку новейших технологий военного применения.
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