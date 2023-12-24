Правительство США сообщило о том, что избрало калифорнийскую технологическую компанию Honeybee Robotics для разработки так называемых LUNARSABERs – месячной вспомогательной навигации с расширенным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии.
На Луне построят маяки
Компания из США намерена построить на Луне 100-метровые маяки, которые могут иметь важное значение для астронавтов.
Как пишет Talker, правительство США сообщило о том, что избрало калифорнийскую технологическую компанию Honeybee Robotics для разработки так называемых LUNARSABERs. Это расшифровывается как "лунная вспомогательная навигация с расширенным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии".
Проще говоря, речь идет о гигантских фонарях или маяках, которые будут указывать путь астронавтам. Но это не единственное, что они будут уметь.
Honeybee Robotics была избрана в рамках 10-летней программы научно-исследовательского агентства при Министерстве обороны США DARPA по изучению возможностей лунной архитектуры. Эта структура в правительстве США отвечает за разработку новейших технологий военного применения.
Во время лунных ночей LUNARSABER также будет выполнять свою прямую функцию – освещение местности.
По его словам, LUNARSABER позволит астронавтам работать даже в самых глубоких кратерах на Луне, куда не попадает солнечный свет.
Закни убежден, что внедрение этой системы "изменяет правила игры и проложит путь к процветанию месячной экономики".
LUNARSABER также смогут размещать полезную нагрузку в основе системы или могут быть установлены на вершине мачты, чтобы значительно увеличить диапазон обслуживания.
В 2025 году на Луну запустят радиотелескоп
Миссия под названием Lunar Surface Electro Magnetic Experiment-Night (LuSEE-Night) представляет собой небольшой радиотелескоп. Проект финансируется НАСА и Министерством энергетики США, в нем также участвуют учёные из нескольких американских университетов.
Под темными веками подразумевается период времени после Большого взрыва, когда только начинали формироваться первые звезды и галактики.
По словам Кайи Ротермунда из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, исследователи ищут потенциальные сигналы Темных веков.
Атмосфера Земли, а также земные помехи заглушают этот слабый сигнал. Как решение видят полет на обратную сторону Луны, где нет атмосферы и земного радиошума.
Планируется протестировать технологические разработки, такие как антенны, чтобы выяснить, будут ли они функциональны в условиях температур –170 градусов Цельсия. На Луне ночь длится две недели, поэтому любые месячные миссии должны это учитывать.
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