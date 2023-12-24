Компания из США построит на Луне 100-метровые маяки

Правительство США сообщило о том, что избрало калифорнийскую технологическую компанию Honeybee Robotics для разработки так называемых LUNARSABERs – месячной вспомогательной навигации с расширенным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии.

На Луне построят маяки

Компания из США намерена построить на Луне 100-метровые маяки, которые могут иметь важное значение для астронавтов.

Как пишет Talker, правительство США сообщило о том, что избрало калифорнийскую технологическую компанию Honeybee Robotics для разработки так называемых LUNARSABERs. Это расшифровывается как "лунная вспомогательная навигация с расширенным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии".

Проще говоря, речь идет о гигантских фонарях или маяках, которые будут указывать путь астронавтам. Но это не единственное, что они будут уметь.

Honeybee Robotics была избрана в рамках 10-летней программы научно-исследовательского агентства при Министерстве обороны США DARPA по изучению возможностей лунной архитектуры. Эта структура в правительстве США отвечает за разработку новейших технологий военного применения.

LUNARSABER будет высотой более 100 метров. Эти структуры одновременно способны интегрировать солнечную энергию, сохранять и передавать ее. Также они обеспечат поддержку связи, mesh-сеть и систему PNT – позиционирование, навигацию и синхронизацию. Кроме того, эти маяки будут действовать и как система наблюдения, говорится в сообщении. Поделиться

Во время лунных ночей LUNARSABER также будет выполнять свою прямую функцию – освещение местности.

Эта инфраструктура буквально прольет свет на новые возможности, увеличив время работы пилотируемых и роботизированных миссий на Луне, – объяснил вице-президент из исследовательских систем Honeybee Robotics Крис Закни. Поделиться

По его словам, LUNARSABER позволит астронавтам работать даже в самых глубоких кратерах на Луне, куда не попадает солнечный свет.

Закни убежден, что внедрение этой системы "изменяет правила игры и проложит путь к процветанию месячной экономики".

LUNARSABER также смогут размещать полезную нагрузку в основе системы или могут быть установлены на вершине мачты, чтобы значительно увеличить диапазон обслуживания.

В 2025 году на Луну запустят радиотелескоп

Миссия под названием Lunar Surface Electro Magnetic Experiment-Night (LuSEE-Night) представляет собой небольшой радиотелескоп. Проект финансируется НАСА и Министерством энергетики США, в нем также участвуют учёные из нескольких американских университетов.

Под темными веками подразумевается период времени после Большого взрыва, когда только начинали формироваться первые звезды и галактики.

По словам Кайи Ротермунда из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, исследователи ищут потенциальные сигналы Темных веков.

Атмосфера Земли, а также земные помехи заглушают этот слабый сигнал. Как решение видят полет на обратную сторону Луны, где нет атмосферы и земного радиошума.

Планируется протестировать технологические разработки, такие как антенны, чтобы выяснить, будут ли они функциональны в условиях температур –170 градусов Цельсия. На Луне ночь длится две недели, поэтому любые месячные миссии должны это учитывать.