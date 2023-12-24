Компанія зі США збудує на Місяці 100-метрові маяки

Уряд США повідомив про те, що обрав каліфорнійську технологічну компанію Honeybee Robotics для розробки так званих LUNARSABERs – місячної допоміжної навігації з розширеним дистанційним зондуванням і автономним випромінюванням для перерозподілу енергії.

На Місяці побудують маяки

Компанія зі США має намір збудувати на Місяці 100-метрові маяки, які можуть мати вагоме значення для астронавтів.

Як пише Talker, уряд США повідомив про те, що обрав каліфорнійську технологічну компанію Honeybee Robotics для розробки так званих LUNARSABERs. Це розшифровується як "місячна допоміжна навігація з розширеним дистанційним зондуванням і автономним випромінюванням для перерозподілу енергії".

Простіше кажучи, мова йде про гігантські ліхтарі або ж маяки, які вказуватимуть шлях астронавтам. Але це не єдине, що вони вмітимуть.

Honeybee Robotics була обрана в рамках 10-річної програми науково-дослідницького агентства при Міністерстві оборони США DARPA з вивчення можливостей місячної архітектури. Ця структура в уряді США відповідає за розробку новітніх технологій для військового застосування.

LUNARSABER матиме висоту понад 100 метрів. Ці структури одночасно будуть здатні інтегрувати сонячну енергію, зберігати та передавати її. Також вони забезпечуватимуть підтримку зв'язку, mesh-мережу і систему PNT – позиціонування, навігацію і синхронізацію. Окрім того, ці маяки діятимуть і як система спостереження, – йдеться у повідомленні. Поширити

Під час місячних ночей LUNARSABER також виконуватиме і свою пряму функцію – освітлення місцевості.

Ця інфраструктура буквально проллє світло на нові можливості, збільшивши час роботи пілотованих і роботизованих місій на Місяці, – пояснив віцепрезидент з дослідницьких систем Honeybee Robotics Кріс Закні. Поширити

За його словами, LUNARSABER дозволить астронавтам працювати навіть у найглибших кратерах на Місяці, куди не потрапляє сонячне світло.

Закні переконаний, що впровадження цієї системи "змінює правила гри і прокладе шлях до процвітання місячної економіки".

LUNARSABER також зможуть розміщувати корисне навантаження в основі системи або ж можуть бути встановлені на вершині щогли, щоб значно збільшити діапазон обслуговування.

У 2025 році на Місяць запустять радіотелескоп

Місія під назвою Lunar Surface Electro Magnetic Experiment-Night, (LuSEE-Night) являє собою невеликий радіотелескоп. Проєкт фінансується НАСА і Міністерством енергетики США, у ньому також беруть участь вчені з кількох американських університетів.

Під темними віками мають на увазі період часу після Великого вибуху, коли тільки починали формуватися перші зірки та галактики.

За словами Кайї Ротермунд із Національної лабораторії Лоуренса в Берклі, дослідники шукають потенційні сигнали Темних віків.

Атмосфера Землі, а також земні радіоперешкоди заглушають цей слабкий сигнал. Як рішення бачать політ на зворотний бік Місяця, де немає атмосфери й земного радіошуму.

Планується протестувати технологічні розробки, такі як антени, щоб з'ясувати, чи будуть вони функціональні в умовах температур –170 градусів за Цельсієм. На Місяці ніч триває два тижні, тому будь-які місячні місії повинні враховувати це.