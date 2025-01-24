На Луне хотят разместить первый в истории дата-центр. Почему это важно

Компания Lonestar Data Holdings заявила о намерении запустить на Луну первый в истории дата-центр, который станет шагом вперед в развитии космической инфраструктуры.

Что известно о возможном размещении первого в истории дата-центра на Луне

Отмечается , что миссия предусматривает доставку и установку на Луне дата-центра, которая может состояться в феврале этого года.

Реализацией миссии занимается компания Intuitive Machines, а на Луну оборудование будет доставлять ракета SpaceX Falcon 9.

В рамках миссии предполагается использовать передовое оборудование для обеспечения автономной работы дата-центра в космических условиях.

Дата-центр на Луне

Успешная реализация проекта позволит не только хранить и обрабатывать данные в космосе, но открыть новые перспективы для будущих космических миссий и исследований.

Почему установка дата-центра на Луне имеет такую важность

Дата-центр позволит обрабатывать данные непосредственно на месте, избавившись от задержек и затрат для передачи информации на Землю.

Этот шаг также может стать основой для создания более сложных космических инфраструктур в будущем, включая базы исследований и коммерческих операций.

Компания Lonestar Data Holdings уже несколько лет работает над реализацией проекта и успела провести успешное тестирование хранения данных на Луне в феврале прошлого года и Международной космической станции в 2021 году.

Однако установка такого сложного объекта как дата-центр на поверхности Луны остается огромным техническим вызовом.

Строгие условия окружающей среды, сложности с обслуживанием и астрономические затраты могут вызвать серьезные проблемы.

Также есть опасности, связанные с запуском в космос. В случае неудачи нет возможности восстановления оборудования. К счастью дата-центр будет иметь резервную копию на Земле в центре Flexential в Тампе.