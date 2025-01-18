Астрофізики з Геттінгенського університету та Інституту Макса Планка поставили під сумнів твердження, що Місяць утворився внаслідок катастрофічного зіткнення Землі з протопланетою Тея та запропонували нову гіпотезу.
Головні тези:
- Науковці висунули нову теорію походження Місяця, під сумнів ставиться ідея про катастрофічне зіткнення з протопланетою Тея.
- Дослідження ізотопів кисню показали схожість у вмісті ізотопу кисню-17 між Місяцем і Землею.
- Виявлено, що Місяць був утворений з земної мантії з мінімальною участю протопланети Тея.
- Аналіз свідчить, що метеорити типу “енстатитові хондрити” могли доставити на Землю більшість води на ранніх етапах її формування.
Як насправді міг виникнути Місяць
Науковці провели аналіз ізотопів кисню у зразках місячних пород і з’ясували, яким чином насправді міг сфомуватись Місяць та яке відношення це має до появи води на Землі.
На думку астрофізиків, Місяць був утворений з земної мантії за мінімальної участі протопланети Тея.
Це відкриття протягом багатьох років спантеличувало науковців і через отримало назву “ізотопної кризи”.
Мова про те, що Земля і Місяць мають дуже схожий ізотопний склад.
Чому Земля та Місяць можуть мати схожий ізотопний склад
Це стало несподіванкою для астрофізиків, адже відповідно до загальноприйнятої теорії формування Місяця, він не може мати однаковий ізотопний склад із Землею через участь протопланети Теї.
Окрім цього за результатами дослідження було встановлено, що, скоріш за все, метеорити, що отримали назву "енстатитових хондритів", могли доставити на Землю переважну більшість води.
Тому такі дані підтверджують, що вода могла потрапити на Землю на ранніх етапах її формування, а не тільки внаслідок пізніх зіткнень.
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