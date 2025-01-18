Астрофізики з Геттінгенського університету та Інституту Макса Планка поставили під сумнів твердження, що Місяць утворився внаслідок катастрофічного зіткнення Землі з протопланетою Тея та запропонували нову гіпотезу.

Як насправді міг виникнути Місяць

Науковці провели аналіз ізотопів кисню у зразках місячних пород і з’ясували, яким чином насправді міг сфомуватись Місяць та яке відношення це має до появи води на Землі.

На думку астрофізиків, Місяць був утворений з земної мантії за мінімальної участі протопланети Тея.

Для дослідження було проведено ізотопний аналіз кисню в 14 місячних зразках, а також 191 вимірювання земних мінералів. Ізотопи — це різновиди одного і того ж елемента з різною атомною вагою. Дослідники застосували вдосконалену техніку "лазерного фторування". Цей метод передбачає використання лазера для вилучення кисню зі зразків гірських порід. Вимірювання показали надзвичайно високу схожість у вмісті ізотопу кисню-17 (17O) між зразками з Землі та Місяця, — пояснюють автори матеріалу. Поширити

Місяць

Це відкриття протягом багатьох років спантеличувало науковців і через отримало назву “ізотопної кризи”.

Мова про те, що Земля і Місяць мають дуже схожий ізотопний склад.

Чому Земля та Місяць можуть мати схожий ізотопний склад

Це стало несподіванкою для астрофізиків, адже відповідно до загальноприйнятої теорії формування Місяця, він не може мати однаковий ізотопний склад із Землею через участь протопланети Теї.

Для дослідження було проведено ізотопний аналіз кисню в 14 місячних зразках, а також 191 вимірювання земних мінералів. Ізотопи — це різновиди одного і того ж елемента з різною атомною вагою. Дослідники застосували вдосконалену техніку "лазерного фторування". Цей метод передбачає використання лазера для вилучення кисню зі зразків гірських порід. Вимірювання показали надзвичайно високу схожість у вмісті ізотопу кисню-17 (17O) між зразками з Землі та Місяця, — зазначає керуючий директор Центру геонаук Геттінгенського університету, професор Андреас Пак. Поширити

Окрім цього за результатами дослідження було встановлено, що, скоріш за все, метеорити, що отримали назву "енстатитових хондритів", могли доставити на Землю переважну більшість води.

Тому такі дані підтверджують, що вода могла потрапити на Землю на ранніх етапах її формування, а не тільки внаслідок пізніх зіткнень.