Астрофизики из Гёттингенского университета и Института Макса Планка поставили под сомнение утверждение, что Луна образовалась в результате катастрофического столкновения Земли с протопланетой Тея и предложили новую гипотезу.
Главные тезисы
- Ученые предложили новую теорию возникновения Луны, утверждая, что она образовалась из земной мантии с минимальным участием протопланеты Тея.
- Анализ изотопов кислорода показал сходство между Луной и Землей, вызывая сомнения в идее о катастрофическом столкновении с Теей.
- Исследования показали, что метеориты типа “энстатитовые хондриты” могли доставить на Землю большинство воды на ранних этапах формирования планеты.
- Изучение изотопов кислорода в лунных породах и земных минералах позволило ученым разгадать тайну происхождения Луны и понять механизм появления воды на Земле.
- Новые данные оказались неожиданными для астрофизиков и позволили пересмотреть представления о формировании Луны и роли метеоритов в появлении жидкости на Земле.
Как на самом деле могла возникнуть Луна
Ученые провели анализ изотопов кислорода в образцах лунных пород и выяснили, каким образом на самом деле могла сформироваться Луна и какое отношение это имеет к появлению воды на Земле.
По мнению астрофизиков, Луна была образована из земной мантии при минимальном участии протопланеты Тея.
Это открытие на протяжении многих лет озадачивало ученых и получило название "изотопного кризиса".
Речь о том, что Земля и Луна имеют очень схожий изотопный состав.
Почему Земля и Луна могут иметь схожий изотопный состав.
Это стало неожиданностью для астрофизиков, ведь согласно общепринятой теории формирования Луны он не может иметь одинаковый изотопный состав с Землей из-за участия протопланеты Теи.
Кроме этого, по результатам исследования было установлено, что, скорее всего, метеориты, получившие название "энстатитовых хондритов", могли доставить на Землю подавляющее большинство воды.
Поэтому такие данные подтверждают, что вода могла попасть на Землю на ранних этапах ее формирования, а не только из-за поздних столкновений.
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