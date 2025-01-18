Астрофизики из Гёттингенского университета и Института Макса Планка поставили под сомнение утверждение, что Луна образовалась в результате катастрофического столкновения Земли с протопланетой Тея и предложили новую гипотезу.

Как на самом деле могла возникнуть Луна

Ученые провели анализ изотопов кислорода в образцах лунных пород и выяснили, каким образом на самом деле могла сформироваться Луна и какое отношение это имеет к появлению воды на Земле.

По мнению астрофизиков, Луна была образована из земной мантии при минимальном участии протопланеты Тея.

Для исследования был проведен изотопный анализ кислорода в 14 месячных образцах, а также 191 измерение земных минералов — это разновидности одного и того же элемента с разным атомным весом. из образцов горных пород. высокая схожесть в содержании изотопа кислорода-17 (17O) между образцами из Земли и Луны, — объясняют авторы материала. Поделиться

Луна

Это открытие на протяжении многих лет озадачивало ученых и получило название "изотопного кризиса".

Речь о том, что Земля и Луна имеют очень схожий изотопный состав.

Почему Земля и Луна могут иметь схожий изотопный состав.

Это стало неожиданностью для астрофизиков, ведь согласно общепринятой теории формирования Луны он не может иметь одинаковый изотопный состав с Землей из-за участия протопланеты Теи.

Для исследования был произведен изотопный анализ кислорода в 14 месячных образцах, а также 191 измерение земных минералов. Изотопы — это разновидности одного и того же элемента с разным атомным весом. Исследователи применили усовершенствованную технику "лазерного фторирования". Этот метод предполагает использование лазера для извлечения кислорода из образцов горных пород. Измерения показали чрезвычайно высокую схожесть в содержании изотопа кислорода-17 (17O) между образцами с Земли и Луны, отмечает управляющий директор Центра геонаук Геттингенского университета, профессор Андреас Пак. Поделиться

Кроме этого, по результатам исследования было установлено, что, скорее всего, метеориты, получившие название "энстатитовых хондритов", могли доставить на Землю подавляющее большинство воды.

Поэтому такие данные подтверждают, что вода могла попасть на Землю на ранних этапах ее формирования, а не только из-за поздних столкновений.