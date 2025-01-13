У NASA показали дивовижні супутникові знімки найбільш незвичайних місць на Землі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У NASA показали дивовижні супутникові знімки найбільш незвичайних місць на Землі

Плато Адрар в пустелі Сахара
Джерело:  online.ua

У NASA оприлюднили вражаючі знімки незвичайних місць на Землі, зроблені супутником Landsat 7. 

Головні тези:

  • Супутник Landsat 7 NASA забезпечує високоякісні знімки Землі для досліджень учених та моніторингу глобальних змін.
  • Найдивовижніші місця на Землі, від коралових рифів до соляних пустель, зображені на знімках Landsat 7.
  • Супутникові знімки показують унікальні риси планети, її природні утворення та зміни в середовищі.
  • NASA використовує дані від Landsat 7 для вивчення коралових рифів у Тихому океані, соляних пустель в Ірані та інших цікавих місць на планеті.
  • Наступним поколінням супутника став Landsat 8, що додатково розширило можливості спостереження за Землею з космосу.

Як вигладають з космосу найбільш незвичайні місця на Землі

Landsat 7, запущений ще у 1999 році, називають найбільш стабільним інструментом за спостереженням за Землею з космосу, який зберігає найкращі характеристики у порівнянні із іншими аналогічними супутниками.

Цей космічний апарат робить знімки нашої планети кожні 16 днів в залежності від рівня хмарності.

Отримана інформація використовується науковцями для вивчення глобальних змін, моніторингу, оцінки ґрунтового покриву та картографування.

Кораловий риф у Тихому океані. Фото було зроблене ще 10 травня 2001 року і демонструє один з островів Нової Каледонії, архіпелагу, який розташований за 1,2 тис км від Австралії.

У NASA обрали найкращі супутникові знімки Землі від Landsat 7
Кораловий риф у Тихому океані

Саме там знаходиться третя з найбільших структур коралових рифів у світі.

Природні кольори острова, які змінюються від зеленого до коричневого — це суміш рослинності та оголеної землі. Води навколо також відрізняються за відтінками, адже мають різну глибину.

Соляна пустеля в Ірані. Знімок був зроблений у 2000. На ньому зображена найбільша пустелі в Ірані під назвою Деште-Кевір або Велика соляна пустеля.

Ця безлюдна пустеля здебільшого складається з мулу та насиченого солями ґрунту, який захищає мізерну кількість вологи від повного випаровування.

У NASA обрали найкращі супутникові знімки Землі від Landsat 7
Велика соляна пустеля в Ірані

Залишки морського льоду в арктичних водах. Супутник зняв залишки морського льоду у водах канадської Арктики, які дрейфують у холодних водах.

У NASA обрали найкращі супутникові знімки Землі від Landsat 7
Морський вод в канадських арктичних водах

Плато Адрар в пустелі Сахара. Знімок був зроблений супутником у січні 2001 року і зображує геологічну структуру плато Адрар пустелі Сахара, що в Мавританії.

Утворення візуально нагадує мушлю равлика. Геологічна структура має назву Ріша.

Структура утворилась після того, як вулканічний купол стає твердішим і поступово став розмиватись.

У NASA обрали найкращі супутникові знімки Землі від Landsat 7
Плато Адрар в пустелі Сахара

Скупчення фітопланктону у Балтійському морі. Ці масштабні скупчення фітопланктону у темних водах Балтійського моря мають зеленуватий відтінок. Фото мікроскопічних морських рослин було зроблене у липні 2005 року.

У NASA обрали найкращі супутникові знімки Землі від Landsat 7
Скупчення фітопланктону у Балтійському морі

Скупчення популяцій фітопланктону відбувається , коли глибокі течії приносять поживні речовини до освітлених сонячним світлом поверхневих вод.

Острів Акпаток у Північно-Льодовитому океані. Знімок був зроблений 22 січня 2001. Острів знаходиться у затоці Унгава в Канаді.

У NASA обрали найкращі супутникові знімки Землі від Landsat 7
Острів Акпаток у Північно-Льодовитому океані

Дістатись острова можна лише повітрям, оскільки його оточують стрімкі скелі, висота яких сягає від 150 до 243 метрів.

Цей острів є важливим місцем для морських птахів, які облаштовують гнізда у скелях, та моржів і китів, яких приваблюють численні крижини навколо острова.

Мілководдя в Гвінеї-Бісау. Супутник зробив цей знімок у грудні 2000 року.

Вздовж узбережжя можна побачити складні візерунки, які утворюються в місцях, де мул з річок вимивається в Атлантичний океан.

Що відомо про наступника супутника Landsat 7

У лютому 2013 року NASA запустила супутник наступного покоління Landsat 8, який отримав дві нові спектральні смуги для спеціального виявлення перистих хмар і спостереження в прибережній зоні.

Чорні води річки Суванні у Джорджії в США. Фото було зроблене Landsat 8 20 лютого 2015 року. Ця річка унікальна тим, що її темна вода, насичена органічним матеріалом, зберігає темний колір протягом усього 400-кілометрового шляху до моря.

У NASA обрали найкращі супутникові знімки Землі від Landsat 7 та Landsat 8
Чорні води річки Суванні у Джорджії в США

Коли річка нарешті впадає в Мексиканську затоку вздовж Біг-Бенда у Флориді — тієї частини узбережжя, де виступ штату згинається, щоб зустрітися з його півостровом, її темні води діють як трасер, показуючи, де річкова вода змішується з морською.

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