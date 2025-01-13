В NASA обнародовали поразительные снимки необычных мест на Земле, сделанные спутником Landsat 7.

Как выглаживают из космоса самые необычные места на Земле

Landsat 7, запущенный еще в 1999 году, называют наиболее стабильным инструментом по наблюдению за Землей из космоса, сохраняющим наилучшие характеристики по сравнению с другими аналогичными спутниками.

Этот космический аппарат снимает нашу планету каждые 16 дней в зависимости от уровня облачности.

Полученная информация используется научными работниками для изучения глобальных изменений, мониторинга, оценки почвенного покрова и картографирования.

Коралловый риф в Тихом океане . Фото было сделано еще 10 мая 2001 года и демонстрирует один из островов Новой Каледонии, архипелага, расположенного в 1,2 тыс км от Австралии.

Коралловый риф в Тихом океане

Там находится третья из крупнейших структур коралловых рифов в мире.

Природные цвета острова, которые изменяются от зеленого до коричневого — это смесь растительности и обнаженной земли. Воды вокруг тоже отличаются по оттенкам, ведь имеют разную глубину.

Соляная пустыня в Иране . Снимок был сделан в 2000 году. На нем изображена крупнейшая пустыня в Иране под названием Деште-Кевир или Большая соляная пустыня.

Эта безлюдная пустыня в большинстве своем состоит из ила и насыщенной солями почвы, которая защищает мизерное количество влаги от полного испарения.

Большая соляная пустыня в Иране

Остатки морского льда в арктических водах . Спутник снял остатки морского льда в водах канадской Арктики, дрейфующих в холодных водах.

Морской вод в канадских арктических водах

Плато Адрар в пустыне Сахара . Снимок был сделан спутником в январе 2001 года и изображает геологическую структуру плато Адрар в пустыне Сахара в Мавритании.

Образование визуально напоминает раковину улитки. Геологическая структура называется Риша.

Структура образовалась после того, как вулканический купол становится твердее и постепенно стал размываться.

Плато Адрар в пустыне Сахара

Скопление фитопланктона в Балтийском море . Эти масштабные скопления фитопланктона в темных водах Балтийского моря имеют зеленоватый оттенок. Фото микроскопических морских растений было сделано в июле 2005 года.

Скопление фитопланктона в Балтийском море

Скопление популяций фитопланктона происходит, когда глубокие течения приносят питательные вещества к освещенным солнечным светом поверхностным водам.

Остров Акпаток в Северо-Ледовитом океане Снимок был сделан 22 января 2001 года. Остров находится в заливе Унгава в Канаде.

Остров Акпаток в Северо-Ледовом океане.

Добраться до острова можно только воздухом, поскольку его окружают отвесные скалы, высота которых достигает от 150 до 243 метров.

Этот остров является важным местом для морских птиц, обустраивающих гнезда в скалах, и моржей и китов, привлекаемых многочисленными льдинами вокруг острова.

Мелководье в Гвинее-Бисау . Спутник сделал снимок в декабре 2000 года.

Вдоль побережья можно увидеть сложные узоры, образующиеся в местах, где ил из рек вымывается в Атлантический океан.

Что известно о преемнике спутника Landsat 7

В феврале 2013 года NASA запустила спутник следующего поколения Landsat 8, получивший две новые спектральные полосы для специального обнаружения перистых облаков и наблюдения в прибрежной зоне.

Черные воды реки Сувани в Джорджии в США . Фото было сделано Landsat 8 20 февраля 2015 года. Эта река уникальна тем, что ее темная вода, насыщенная органическим материалом, сохраняет темный цвет на протяжении всего 400-километрового пути к морю.

Черные воды реки Сувани в Джорджии в США

Когда река наконец-то впадает в Мексиканский залив вдоль Биг-Бенда во Флориде — той части побережья, где выступление штата сгибается, чтобы встретиться с его полуостровом, ее темные воды действуют как трассер, показывая, где речная вода смешивается с морской.