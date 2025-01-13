В NASA обнародовали поразительные снимки необычных мест на Земле, сделанные спутником Landsat 7.
Главные тезисы
- Снимки от NASA с помощью спутника Landsat 7 показывают уникальные черты планеты и ее естественное образование.
- С помощью Landsat 7 NASA изучает коралловые рифы в Тихом океане и соляную пустыню в Иране.
- Спутник Landsat 7 считается стабильным инструментом для наблюдения за Землей из космоса, а Landsat 8 открыл новые возможности наблюдения.
Как выглаживают из космоса самые необычные места на Земле
Landsat 7, запущенный еще в 1999 году, называют наиболее стабильным инструментом по наблюдению за Землей из космоса, сохраняющим наилучшие характеристики по сравнению с другими аналогичными спутниками.
Этот космический аппарат снимает нашу планету каждые 16 дней в зависимости от уровня облачности.
Полученная информация используется научными работниками для изучения глобальных изменений, мониторинга, оценки почвенного покрова и картографирования.
Коралловый риф в Тихом океане . Фото было сделано еще 10 мая 2001 года и демонстрирует один из островов Новой Каледонии, архипелага, расположенного в 1,2 тыс км от Австралии.
Там находится третья из крупнейших структур коралловых рифов в мире.
Природные цвета острова, которые изменяются от зеленого до коричневого — это смесь растительности и обнаженной земли. Воды вокруг тоже отличаются по оттенкам, ведь имеют разную глубину.
Соляная пустыня в Иране . Снимок был сделан в 2000 году. На нем изображена крупнейшая пустыня в Иране под названием Деште-Кевир или Большая соляная пустыня.
Эта безлюдная пустыня в большинстве своем состоит из ила и насыщенной солями почвы, которая защищает мизерное количество влаги от полного испарения.
Остатки морского льда в арктических водах . Спутник снял остатки морского льда в водах канадской Арктики, дрейфующих в холодных водах.
Плато Адрар в пустыне Сахара . Снимок был сделан спутником в январе 2001 года и изображает геологическую структуру плато Адрар в пустыне Сахара в Мавритании.
Образование визуально напоминает раковину улитки. Геологическая структура называется Риша.
Структура образовалась после того, как вулканический купол становится твердее и постепенно стал размываться.
Скопление фитопланктона в Балтийском море . Эти масштабные скопления фитопланктона в темных водах Балтийского моря имеют зеленоватый оттенок. Фото микроскопических морских растений было сделано в июле 2005 года.
Скопление популяций фитопланктона происходит, когда глубокие течения приносят питательные вещества к освещенным солнечным светом поверхностным водам.
Остров Акпаток в Северо-Ледовитом океане Снимок был сделан 22 января 2001 года. Остров находится в заливе Унгава в Канаде.
Добраться до острова можно только воздухом, поскольку его окружают отвесные скалы, высота которых достигает от 150 до 243 метров.
Этот остров является важным местом для морских птиц, обустраивающих гнезда в скалах, и моржей и китов, привлекаемых многочисленными льдинами вокруг острова.
Мелководье в Гвинее-Бисау . Спутник сделал снимок в декабре 2000 года.
Вдоль побережья можно увидеть сложные узоры, образующиеся в местах, где ил из рек вымывается в Атлантический океан.
Что известно о преемнике спутника Landsat 7
В феврале 2013 года NASA запустила спутник следующего поколения Landsat 8, получивший две новые спектральные полосы для специального обнаружения перистых облаков и наблюдения в прибрежной зоне.
Черные воды реки Сувани в Джорджии в США . Фото было сделано Landsat 8 20 февраля 2015 года. Эта река уникальна тем, что ее темная вода, насыщенная органическим материалом, сохраняет темный цвет на протяжении всего 400-километрового пути к морю.
Когда река наконец-то впадает в Мексиканский залив вдоль Биг-Бенда во Флориде — той части побережья, где выступление штата сгибается, чтобы встретиться с его полуостровом, ее темные воды действуют как трассер, показывая, где речная вода смешивается с морской.
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