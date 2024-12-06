Украина получит дополнительный доступ к спутниковой сети Starshield — Пентагон договорился со SpaceX

Компания SpaceX заключила соглашение с Пентагоном, расширяющее доступ Украины к более защищенному варианту спутниковой сети Starlink, известному как Starshield.

Украина получит дополнительный доступ к спутниковой сети Starshield

Согласно контракту, 2500 уже имеющихся терминалов Starlink в Украине смогут присоединиться к системе Starshield, обеспечивающей более защищенный и тяжелый для перехвата сигнал. Это в дополнение к 500 терминалов, которые были подключены к Starshield раньше.

По информации Управления коммерческих спутников Космического командования, всего по двум контрактам будет работать 3000 терминалов, а услуги планируется предоставлять до 2025 года.

Контракт был заключен еще в августе, когда потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп только начинал свою кампанию, а президент Джо Байден настаивал на увеличении американской военной помощи Украине.

Байден стремился укрепить позиции Украины в переговорах, чтобы предотвратить возможное давление со стороны Трампа на президента Владимира Зеленского для завершения войны. Поделиться

Хотя точная стоимость нового контракта не разглашается, предварительное соглашение на 500 терминалов с Европейским командованием вооруженных сил США составило около 40 млн. дол.

Новый контракт стал частью программы Космических сил "Расширенная низкая околоземная орбита", что предусматривает обеспечение услуг связи спутников на разных орбитах.

Starlink используют на борту сверхзвуковых самолетов

В настоящее время компания Hermeus из Джорджии разрабатывает первый в мире гиперзвуковой пассажирский самолет и установила спутниковый интернет от Starlink и свой самый совершенный прототип Quarterhorse Mk1.

Отмечается, что по результатам испытаний терминал Starlink эффективно поддерживал критически важную связь за пределами прямой видимости для прототипа во время наземных испытаний.

Летные испытания Quarterhorse Mk1 запланированы на следующий год.