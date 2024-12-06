Україна отримає додатковий доступ до супутникової мережі Starshield — Пентагон домовився зі SpaceX

Компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном, що розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield.

Україна отримає додатковий доступ до супутникової мережі Starshield

Згідно з контрактом, 2500 вже наявних терміналів Starlink в Україні зможуть приєднатися до системи Starshield, яка забезпечує більш захищений і важкий для перехоплення сигнал. Це на додаток до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

За інформацією Управління комерційних супутників Космічного командування, загалом за цими двома контрактами працюватиме 3000 терміналів, а послуги планується надавати до 2025 року.

Контракт був укладений ще в серпні, коли потенційний кандидат у президенти Дональд Трамп тільки розпочинав свою кампанію, а президент Джо Байден наполягав на збільшенні американської військової допомоги Україні.

Байден прагнув зміцнити позиції України у переговорах, щоб запобігти можливому тиску з боку Трампа на президента Володимира Зеленського для завершення війни. Поширити

Хоча точна вартість нового контракту не розголошується, попередня угода на 500 терміналів з Європейським командуванням збройних сил США склала близько 40 млн дол.

Новий контракт став частиною програми Космічних сил "Розширена низька навколоземна орбіта", що передбачає забезпечення послуг зв'язку супутників на різних орбітах.

Starlink використовують на борту надзвукових літаків

Наразі компанія Hermeus з Джорджії розробляє перший у світі гіперзвуковий пасажирський літак і встановила супутниковий інтернет від Starlink і свій найбільш досконалий прототип Quarterhorse Mk1.

Зазначається, що за результатами випробувань термінал Starlink ефективно підтримував критично важливий зв'язок за межами прямої видимості для прототипу під час наземних випробувань.

Льотні випробування Quarterhorse Mk1 заплановані на наступний рік.